Explosief naar binnen gegooid in woonhuis Aalsmeer

Bij een woning aan de Wissel in Aalsmeer is gisteravond een explosief voorwerp naar binnen gegooid. De politie wil nog niet kwijt om wat voor voorwerp het exact gaat, maar laat wel weten dat er geen gewonden zijn gevallen.

Het gaat om een 'ongebruikelijk explosief voorwerp', aldus de woordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de warmte die van het voorwerp afkwam heeft wel lichte schade aangericht.

Mensen aanwezig

Op het moment dat het voorwerp naar binnen werd gegooid, waren er mensen in de woning aanwezig. Of het om de bewoners gaat, is niet bekend.