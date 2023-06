Steeds minder leerlingen, dus gaan deze twee Bergense basisscholen fuseren

Het aantal basisschoolleerlingen in Bergen is de afgelopen jaren flink afgenomen. Om sluiting van scholen te voorkomen en het onderwijsniveau op peil te houden, wil de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) de Lucebertschool en de Van Reenenschool laten fuseren.

Volgens ISOB zijn er vergeleken met het aantal leerlingen veel basisscholen in Bergen. Die verhoudingen groeien langzaam schever en deze trend zet naar verwachting door, schrijft mediapartner Duinstreek Centraal.

Om de kwaliteit van het onderwijs te beschermen, is het volgens de stichting van belang dat klassen een minimale grootte hebben.

"Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving”, zegt Robert Smid, bestuurder van ISOB. “Daarom vinden we het belangrijk dat we dat op zo veel mogelijk plaatsen in stand houden."

Het bestuur wil na de fusie voortbouwen op de sterke punten van beide scholen. De nieuwe school zal ook een meer betrokken rol spelen in het dorp, en daarnaast een betere schakelpartner zijn voor de kinderopvang, het voortgezet onderwijs en andere voorzieningen.

Na de zomer

Het bestuur van ISOB neemt waarschijnlijk pas na de zomer een voorlopig besluit over de scholenfusie. Vervolgens moeten ook de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraden van beide scholen akkoord zijn. Alleen dan kan het college van bestuur definitief groen licht geven

Als alles dus volgens plan verloopt, opent de nieuwe basisschool volgend jaar augustus haar deuren op de huidige locatie van de Lucebertschool. Of de 'omstreden' naam van de school daarmee ook verdwijnt, is nog niet bekend. De school is vernoemd naar de Bergense dichter Lucebert, maar hij is inmiddels controversieel omdat hij in zijn jonge jaren gesympathiseerd zou hebben met de nazi's.