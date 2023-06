Morsdood maar goed nieuws: boommarter langs weg bevestigt comeback in Haarlemmermeer

Positief dierennieuws met een zwart randje uit Haarlemmermeer: onlangs is in de gemeente een boommarter aangetroffen. Dat is voor het eerst in decennia, waarmee het aantal martersoorten in de Haarlemmermeerse polder weer op vijf komt. Dan het zwarte randje: het roofdier was morsdood.

Directeur Franke van der Laan van de stichting MEERGroen bevestigt de vondst tegenover NH. Waar het dier exact is gevonden wil hij niet kwijt, maar het was in de bebouwde kom. "Midden in Hoofddorp, hij lag langs de kant van de weg."

Het is gissen hoe het dier aan z'n eind is gekomen, maar - zoals op de foto te zien is - was het kadaver nog puntgaaf. "Misschien heeft hij een tik van een auto gehad", aldus Van der Laan. Ook een virus - zoals de vogelgriep of zelfs corona - behoort tot de mogelijke doodsoorzaken.

Eerdere vondst 'buiten de Ringvaart'

De vondst komt niet geheel onverwacht, vertelt ecoloog Van der Laan, die ontwikkelingen in de (Haarlemmermeerse) natuur al jaren goed in de gaten houdt. In 2015 kreeg hij namelijk al eens een aangereden (en dode) boommarter aangeboden. "Die was in Lisse gevonden", vertelt hij, "net buiten de Ringvaart."

Ook dat was geen toeval, want dichter bij de kust is volgens waarneming.nl al enige jaren sprake van een cluster (op de kaart hieronder de donkerrode vlek aan de Noord-Hollandse kust). "Vooral in de duinstreek, bijvoorbeeld op landgoederen in Heemstede, waar veel bomen staan."