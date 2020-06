Zeldzame beelden van spelende jonge boommarters

NOORD-HOLLAND - Het is een zeldzaam gezicht: twee jonge boommarters die rond hun hol in een oude beuk de wereld verkennen. Hans Jochems filmde de dieren ergens in het natuurgebied Kennemerland.

Terwijl onze verslaggever met Hans staat te praten, lopen diverse mensen voorbij. Ze hebben niets in de gaten, niemand kijkt omhoog de boom in van waaruit ze worden begluurd door de jonge bommmarters. "Opvallend dat de meeste mensen niet om zich heen kijken." Op de grond liggen een paar keutels die voor kenners te herkennen zijn als boommarterpoep. Een hond aan de lijn van zijn baasje snuffelt er even aan en loopt dan door.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat boommarters hoogst zeldzaam waren in Nederland. Alleen in het oosten en in Limburg kwamen ze wel eens voor.

Opmars

Maar de afgelopen jaren hebben ze een opmars ingezet langs alle bossen van Nederland. De boommarter leeft in bomen waar hij jaagt op vogels, eekhoorns, insecten en eigenlijk alles wat hij te pakken kan krijgen. De dieren zijn zeer snel en wendbaar en achtervolgen hun prooien hoog in bomen tot over de dunste takken. De volwassen dieren onderscheiden zich van steenmarters door een gele bef. Bij de steenmarter is die wit, net als bij de nog jonge boommartertjes.

"Voor de eekhoorns is het misschien slecht nieuws dat de boommarters hier zitten", denkt Hans. "Maar ik vind ze prachtig. Moet je eens kijken wat een boeven het zijn!"