Wijdemeerse wegen zeer slecht, omwonenden geven gemeente de schuld

Het ontbreken van belijning, hobbels in de weg, een rood-wit paaltje dat midden op de weg staat: het is op een drukke, zomerse dag één grote chaos van verkeer dat zich langs de stilgelegde werkzaamheden aan de Nieuwe Loosdrechtsedijk in Wijdemeren perst. En dan moet de échte zomerdrukte nog beginnen.

Ook de werkzaamheden aan de Nieuwe Loosdrechtsedijk, een belangrijke verkeersader voor dagjesmensen en toeristen, is per direct stilgelegd met alle gevolgen van dien.

Seizoen moet nog beginnen

"We hebben hier dagelijks mee te maken", zegt Maarten Steinkamp, bestuurslid van Ondernemend Wijdemeren. "Het seizoen voor de bedrijven moet nu beginnen. We hebben twee hele moeilijke jaren gehad door corona en dan krijg je dit."

Steven Voorn voelt de gevolgen van de bestuurlijke problemen. Hij heeft een bed and breakfast aan de Nieuwe Loosdrechtsedijk. "Ik had gewoon vol moeten zitten. Nu heb ik op 40, 50 procent gezeten. En de gemeente is stil."

Voorn ziet dat de weg ook voor gevaarlijke situaties zorgt. "Met het mooie weer van dit weekend zag je dat het door het parkeren gevaarlijk is geworden. Je kan er niet meer langs met twee auto's, en laten we maar niet meer spreken over alle hulpdiensten die voorbij komen of er niet meer voorbij kunnen komen."

Half juli

Voorlopig is er geen zicht op een hernieuwde start van de wegwerkzaamheden, laat staan een einddatum. De provincie is verplicht dit te doen, omdat Wijdemeren nog geen financieel herstelplan heeft ingediend om de problemen op te lossen.

Dat plan moet half juli op tafel liggen. Maar, zegt Steinkamp cynisch: "Dat gaan ze niet halen."