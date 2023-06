Greenpeace werkt aan kunstmatige intelligentie om giftige uitstoot bij Tata Steel te herkennen

Nu worden de beelden van het Tata Steel terrein in de gaten gehouden door vrijwilligers via de website spotdegifwolk.nl. Deze deelnemers krijgen een korte instructie om 'verdachte uitstoot' te kunnen herkennen.

Daarna kan via de website de rookwolk gemeld worden bij de instantie die toezicht houdt, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De website is een initiatief van omwonenden die zich georganiseerd hebben in de vereniging Frissewind.nu.

Kunstmatige intelligentie

Greenpeace wil nu de waarnemingen verbeteren en op termijn uitbreiden door middel van kunstmatige intelligentie. De milieuactivisten gaan met dat doel samenwerken met FruitPunch AI uit Eindhoven.

FruitPunch AI is een vrijwilligerscollectief van computerdeskundigen met de missie kunstmatige intelligentie in te zetten voor het goede doel. Deze club schakelt vijftig vrijwilligers in die een AI-algoritme programmeren, waarmee rookwolken boven het terrein van Tata Steel geanalyseerd kunnen worden.

In eerste instantie is het de bedoeling dat AI leert van de meldingen van bezoekers en ze aan een extra controle onderwerpt, vertelt Bram Karst van Greenpeace. "In een later stadium kan de computer de waarneming overnemen, maar dat duurt waarschijnlijk nog wat langer, we doen het in twee stappen".

Drukmiddel

De inzet van computers bij de controle van de staalgigant in de IJmond vormt een onderdeel van het offensief van Greenpeace tegen Tata Steel. De activisten willen dat Tata Steel onmiddellijk de meest vervuilende bedrijfsonderdelen sluit.

"Het gaat ons voornamelijk om Kooksfabriek 2", vertelt Willem Wiskerke van Greenpeace. "Die fabriek is oud en lek en daar is echt iets goed stuk, want terwijl ik met je praat komt er weer een hele grote zwarte rookwolk uit de schoorsteen".