Zaalvoetbalwedstrijd Hovocubo gestaakt: "Waardeloos"

De beslissingswedstrijd van de halve finale van de play-offs tussen Hovocubo en Tigers Roermond is gestaakt. Na wat onenigheid aan de zijkant tussen trainers en wisselspelers van beide ploegen bemoeide het publiek zich ermee in sporthal De Opgang in Zwaag. De scheidsrechters besloten hierop om niet verder te spelen. Hovocubo stond met nog 5,36 minuten op de klok met 2-0 voor.

"Het begon met een opstootje bij de spelersbanken", vertelt commentator Leo Giovannangelo die namens Hovocubo TV verslag deed. "Toen de scheidsrechters besloten om even naar binnen te gaan kwam het publiek het veld op en vlogen de flesjes door de zaal."

In de 'best of three' in de halve finale van de play-offs wonnen beide ploegen een keer, waarop een beslissingswedstrijd moest bepalen wie er naar de finale zou gaan. In volle sporthal De Opgang stond Hovocubo door treffers van Karim Mossaoui en Hicham Aklalouch voor met 2-0. "Dit is waardeloos natuurlijk", laat voorzitter Winfred Wester van Hovocubo teleurgesteld weten. "Je hoopt op een mooie middag tussen twee mooie voetbalploegen en dan dit. Ik heb de beelden nog niet gezien en wil me er buiten houden wie schuldig is, maar ik snap de beslissing van de scheidsrechters."

"Ik ben nu wat aan het bijkomen, maar wat ik baal hier ontzetttend van." Vervolgt Wester zijn verhaal. De voorzitter van de regerend landskampioen keek juist zo ontzettend uit naar deze beslissingswedstrijd. "Ik ben allereerst sportliefhebber, maar dit lijkt wel een tendens in de voetbalsport."

"Het is nu aan de KNVB", aldus Wester. Op het moment van staken stond er nog 5,36 minuten op de klok. De winnaar van dit tweeluik neemt het op tegen FC Eindhoven. De Brabantse ploeg versloeg in de andere halve finale het Amsterdamse Lebo.

In onderstaande video zie je rond 1 uur 39 minuten het moment van staken.