Hovocubo moet nogmaals aan de bak tegen Tigers voor plek in finale landstitel

De zaalvoetbalclub uit Zwaag had vorige week vrijdag een grote stap gezet richting de finale om de landstitel. Door de zege (4-3) tegen Tigers, was een nieuwe overwinning voldoende voor een plek in de finale. Dat lukte de landskampioen vrijdag niet, mede door twee late treffers van de bezoekers uit Roermond. De laatste wedstrijd is zondag in Zwaag, de aftrap is 16.00 uur.

