Overleden fietser na aanrijding in Assendelft is 17-jarige jongen uit Heemskerk

De fietser die vanmorgen omkwam bij een ongeluk op de Communicatieweg West in Assendelft, is een 17-jarige jongen uit Heemskerk. Dat laat de politie weten.

Het ongeluk, waarbij de jongen op de fiets werd aangereden door een auto, gebeurde iets voor acht uur vanochtend. Samen met omstanders hebben toegesnelde hulpdiensten de jongen nog proberen te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten.

De politie laat weten de omstanders dankbaar te zijn voor de hulp, en verwijst hen door naar slachtofferhulp mocht dat nodig zijn.

Hoe het zo mis heeft kunnen gaan in Assendelft is nog niet duidelijk. Op dit moment loopt het onderzoek van de politie nog. De bestuurder van de auto is aangehouden, dat is gebruikelijk bij ernstige ongelukken.