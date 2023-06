Fietser overleden na ongeluk in Assendelft

Een fietser is vanmorgen overleden na een verkeersongeval op de Communicatieweg West in Assendelft. Het slachtoffer werd iets voor acht uur vanochtend aangereden door een auto, dat meldt de politie.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. De snelle hulp mocht niet meer baten. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gesteld door de politie.

De bestuurder van de auto is aangehouden door de politie. Dat is gebruikelijk bij ernstige ongevallen als deze. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op dit moment wordt er op de plek van het ongeluk onderzoek gedaan, waardoor het fietspad en de weg nog afgesloten zijn.