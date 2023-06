Zaanse vrienden 'knutselen' biertjes voor vluchtelingen

Drie Zaanse vrienden brouwen biertjes om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Volgende week begint de Week van de Vluchteling en de drie zochten een leuke actie om geld mee op te halen. "We hebben het ook geprobeerd met fietsen, maar dit sloeg beter aan", zegt Simon Sierhuis. De drie hebben een kleine brouwerij in de achtertuin van Steven die ze liefkozend "De Knutselaerij" noemen.

Pim en Robert staan in het achtertuintje van Steven naast een vat vol bier. In de keuken staat een rij flesjes en een zak met kroonkurken. Pim zet de ene na de andere dop op de net gevulde flesjes. Volgende week start de Week van de Vluchteling. Daarom maken ze een speciaal bier met kruiden en granen uit Oekraïne en Syrië.

De drie hobbyisten verkopen het bier aan familie en vrienden en zien de donaties langzaam binnenlopen. "We hadden eerst ingezet op tweeduizend euro, maar we willen nu voor vijfduizend gaan", zegt Steven. Robert schrikt een beetje van dat nieuwe bedrag want de productie moet wel allemaal in het achtertuintje gemaakt worden, maar hij is positief: "We gaan ervoor!"

De Week van de Vluchteling is een opvolger van Nacht van de Vluchteling en vindt plaats van 12 tot en met 18 juni.