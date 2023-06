Charlotte zet nieuwe actie op voor Oekraïne: "Ze hebben niets meer"

Het doorbreken van een stuwdam in Oekraïne zorgt opnieuw voor een ramp in het land, dat in oorlog is met de Russen. Hierdoor zijn veel mensen van de een op de andere dag dakloos geraakt, en zitten zij zonder kleding en andere spullen. Charlotte Schuurman uit Andijk, die zich al ruim een jaar inzet voor de slachtoffers, is een nieuwe actie inzamelingsactie gestart om deze mensen te helpen. "Er is dringend behoefte aan zomerkleding en slaapzakken."

Charlotte Schuurman uit Andijk zag de Russische inval in Oekraïne met lede ogen aan en besloot haar hart te openen. Inmiddels zet zij zich zeven dagen per week in voor de opvang van Oekraïners in Nederland. Dit gebeurt onder andere op de opvanglocatie Sorghvliet in Andijk. Het levert haar een verzameling trieste, maar ook mooie verhalen op. En veel voldoening. "Ik word hier onwijs gelukkig van", vertelde ze eerder.

Het doorbreken van de Kochavko-stuwdam, afgelopen week in de Oekraïense regio Cherson, zorgt voor een nieuwe ramp in het land, dat geteisterd wordt door oorlog. Door het vele water dat door de dam gekomen is, zijn talloze mensen in een klap dakloos geraakt. De complete inboedel moest plotseling achterlaten worden.

Powerbanks

"Deze mensen hebben niets meer", vertelt Charlotte, coördinator vluchtelingenopvang van de gemeente Medemblik. "Ze zijn al hun spullen kwijt, hebben geen kleren meer, en vaak weinig te eten en te drinken."

Charlotte is daarom een nieuwe inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers in het gebied. Niet alleen is er behoefte aan nieuwe zomerkleding, maar ook slaapzakken en lang houdbaar voedsel zijn nodig.

Daarnaast wordt er veel gevraagd om 'powerbanks': kleine elektrische apparaten waarmee bijvoorbeeld mobiele telefoons opgeladen kunnen worden. "Zodat de Oekraïners beter contact kunnen onderhouden met hun families. Door het gebrek aan stroom is communicatie stukken minder geworden."

Hoop bereiken

Alle spullen worden ingezameld bij locatie Sorghvliet, aan de gelijknamige laan in Andijk. Elke doordeweekse dag tussen 9.00 en 21.00 uur is het mogelijk om de goederen die nodig zijn in te leveren. "Er komt bijna iedere week een busje bij Sorghvliet, die pakketten meeneemt naar Oekraïne." De hulpgoederen kunnen dus op korte termijn bij de slachtoffers terechtkomen.

Charlotte is blij met de vele, positieve reacties die zij op haar werk en de inzamelingsactie al ontvangen heeft. "Soms zijn er zelfs mensen die besluiten om de spullen die nodig zijn zelf nieuw te bestellen, of te kopen", vertelt ze. "Het is mooi dat veel mensen zich willen inzetten. Als je goed met elkaar samenwerkt, kun je een hoop bereiken."