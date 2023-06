Voor niets gaat de zon op, maar daartegen smeren kan steeds vaker gratis

Op diverse plaatsen in Noord-Holland schieten de zonnebrandpalen als paddenstoelen uit de grond. Je ziet ze onder meer aan de boulevard van Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en IJmuiden. Het concept van deze mobiele zonnebrandpunten is vrij eenvoudig: door je hand onder de dispenser te houden, word je voorzien van de juiste hoeveelheid zonnebrand.

En dat smeren kan dus tegenwoordig soms gratis. Steeds vaker zijn er centrale punten in de hele provincie waar je gratis zonnebrand kan krijgen. Ybe Heemskerk (27) is mede-eigenaar van Sundo en installeert zonnebrandpalen. Hij ziet dit jaar een verdubbeling in de vraag.

Volgens hem moet het 'net als tandenpoetsen gewoon een dagelijks ritueel worden'. Het ziekenhuis plaatst deze zomer ook zonnebrandpalen bij meerdere vestigingen. Daarnaast organiseert het in juni en juli informatieavonden over het belang van goed smeren.

Ook Wout Spackler (25) ziet een sterke toename in de vraag naar centrale en openbare zonnebrandpunten. Met zijn bedrijf Smeerkees staat hij tot eind september elk weekend op verschillende festivals door heel het land.

"Ik denk dat mensen over het algemeen wat bewuster zijn geworden van de gevaren van zon. Op plekken als een festival hoort het er tegenwoordig gewoon bij om dit te faciliteren."

Mee in de tas

Het KWF is verheugd met de toename in zonnebrandpalen door de hele provincie. Volgens Sumner vergeten mensen op zonnige dagen vaak zonnebrand in hun tas te stoppen. "Met de opkomst van de zonnebrandpalen is zonnebrand net wat dichterbij en dat is heel fijn."

In de komende weken plaatst het bedrijf op vijf verschillende plekken in Amsterdam openbare zonnebrandpalen. In samenwerking met een zorgverzekeraar plaatst het onder meer in het Westerpark, aan de Bosbaan en bij het Blauwe Theehuis in het Vondelpark een paal.