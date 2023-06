Hoe Jeffrey Parmentier (21) viraal gaat door op bizarre plekken trompet te spelen

Jeffrey Parmentier (21) steelt de show met zijn TikTok-video die de afgelopen dagen meer dan 16 miljoen keer bekeken is. In de achtbaan, onder water of tussen dansende cactussen, de voormalige scholier van het Fioretti College haalt op de meest absurde plekken zijn trompet tevoorschijn.

Jeffrey Parmentier - NH Nieuws

In zijn TikTok-video speelt Jeffrey het nummer Tequila op zijn trompet. Deze performance doet hij niet alleen, maar samen met acht dansende cactussen. "Kinderen vinden de video's helemaal geweldig", vertelt Jeffrey. "Ze staan soms zelfs voor mijn deur omdat ze met me op de foto willen." Ballon opblazen met een trompet Hij heeft op TikTok bijna 220.000 volgers en zijn video's hebben in totaal ongeveer 4,7 miljoen likes. De filmpjes probeert hij zo ludiek mogelijk te maken: van een ballon opblazen met een trompet tot in een kom met slagroom blazen met zijn trompet. "Het is echt een fulltime baan", vertelt hij. "Je moet elke keer toch weer wat nieuws verzinnen." Het artikel gaat verder onder de TikTok-video die afgelopen week meer dan 16 miljoen keer werd bekeken

In zijn video's combineert Jeffrey, die niet buiten Haarlemmermeer woont, het trompetspelen en dj'en. Toen hij naar het Fioretti College ging, kon hij al trompetspelen en trad hij met de schoolband op tijdens vieringen. Pas op zijn achttiende werd hij DJ, nadat hij de DJ-wedstrijd in Hoofddorp bij Meerlive Festival won. "Eigenlijk was ik helemaal geen DJ maar ik deed net alsof zodat ik mee mocht doen. Toen dacht ik: nu moet ik het waar gaan maken ook." Trompet spelen voor ouderen Veel mensen kennen Jeffrey door zijn optredens voor ouderen tijdens corona. "Toen de eerste lockdown kwam kon ik niet meer optreden, dus ik dacht: dan ga ik maar buiten trompet spelen." Hij pakte zijn muziekinstrument en fietste naar een ouderenflat een paar straten verderop. Voor de flat stopte hij en begon hij te spelen. De weken erna werd hij overspoeld met uitnodigingen om te spelen voor ouderen. Het artikel gaat verder onder de TikTok-video waarin hij trompet speelt.

Zonder er een cent voor te vragen, besloot Jeffrey het land door te reizen om mensen op te vrolijken met muziek. "Van tevoren dacht ik niet: ik ga er allemaal optredens uithalen. Gewoon mensen blij maken, dat was mijn doel", vertelt hij. "Wat ik nu doe, had ik wel kunnen dromen maar niet verwacht."