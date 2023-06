Ondernemers sceptisch over transitie naar emissieloos rijden: "Te weinig voertuigen en oplaadpunten"

Amsterdamse ondernemers willen meer tijd krijgen om over te gaan op emissieloos rijden. Ze reageren hiermee op nieuwe plannen van het stadsbestuur. Vanaf 1 januari 2025 is het in bepaalde gebieden in de stad alleen nog maar toegestaan te rijden met een zakelijk voertuig dat geen schadelijke stoffen uitstoot. Hieronder vallen onder andere bestelauto's en vrachtwagens, die voor veel ondernemers in de stad onmisbaar zijn. MKB Amsterdam laat aan NH weten de verduurzamingsplannen van de gemeente te steunen, maar zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan.

Ondernemer Jacob Nawijn heeft zestig busjes om bedrijven van fruit te voorzien. Vijf hiervan zijn nu elektrisch. "Als duurzame ondernemer wil je de doelstellingen om Amsterdam klimaatneutraal te maken omarmen, maar wat ontbreekt is de wil vanuit de gemeente om samen te werken." Nawijn doelt op de regels die bij de ondernemers worden neergelegd als 'gegeven'. "De uitvoering, over hoe Amsterdam het haalbaar gaat maakt, daar hoor je minder over." Langer de tijd Voor voertuigen met nieuwe kentekens gaan de regels meteen in. Heb je een nieuw kenteken vanaf 2025, dan mag je dus niet vervuilend rijden in de uitstootvrije zones. Voor de rest gelden termijnen. Volgens verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst zouden mensen die nog niet toe zijn aan een nieuwe auto of scooter namelijk langer de tijd moeten krijgen. De uitstootvrije zones gaan gelden voor bestelauto's, vrachtwagens, taxi's, brom- en snorfietsen en voor de pleziervaart. De zones verschillen per type voertuig. In het geval van brom- en snorfietsen gaat het om bijna heel Amsterdam, met uitzondering van landelijk Noord. Bij voertuigen met vier of meer wielen gaat het om het gebied binnen de ring. Mensen met personenauto's hoeven zich (nog) niet druk te maken om de regels; daarvoor is nog geen zone bedacht, omdat er nog geen landelijke regelgeving voor is.

Jacob Nawijn, Fruitful Office

"Je wil de doelstellingen omarmen, maar hoe gaat Amsterdam het haalbaar maken?" Jacob Nawijn, ondernemer

Voor de bestelbusjes, en dus ook de busjes van Nawijn, geldt dat bestaande voertuigen met emissieklasse 5 mogen blijven rijden binnen de A10 tot 2027. Hebben ze emissieklasse 6, dan mogen ze een jaar langer blijven rijden binnen de ring. 'Te weinig laadpalen en juiste voertuigen' "We willen weten hoe infrastructuur erop gaat worden ingericht, want op dit moment is het nog niet realistisch", zegt Nawijn. Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MBK Amsterdam, vraagt zich ook af of het haalbaar is. "Dat zit vooral in de oplaadcapaciteit - er zijn nog te weinig laadpalen -, de beschikbaarheid van de elektrische voertuigen én de beschikbaarheid van stroom." Nawijn hoopt bijvoorbeeld op elektrische voertuigen met een hogere actieradius. Die van hem halen maximaal honderd kilometer, waardoor het weleens voorkomt dat een bus stil komt te staan. De benodigde busjes bestaan nog niet, zegt hij.

De zorgen van de ondernemers spelen al langen. In onderstaande reportage uit 2021 vertelt Nawijn ook over het verduurzamen van zijn bedrijf voor de uitstootvrije zones. Tekst gaat verder onder de video.

Zorgen over elektrisch rijden in 2025 - NH Nieuws