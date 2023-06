Vanaf 2025 uitstootvrije zones in de stad: zo zien de overgangsregelingen eruit

Vanaf 2025 zijn er uitstootvrije zones in Amsterdam: daar mogen vanaf dat moment alleen niet-vervuilende voertuigen komen. Het duurt tot 2030 voordat de laatste vervuilende auto's daadwerkelijk uit die zones zijn verbannen, want bestaande voertuigen zijn er overgangsregelingen bedacht. Vandaag maakte wethouder Melanie van der Horst (verkeer) bekend hoe die in elkaar zitten.

De emissiezones gelden in het begin alleen voor de auto's waarvan het kenteken na 2025 wordt aangemaakt. Die kentekens worden geregistreerd op het moment dat de auto de zone binnenrijdt. Rijdt een auto binnen die volgens de regels niet is toegestaan, dan krijgt de eigenaar een boete.

De omvang van de zones verschilt per type voertuig. In het geval van brom- en snorfietsen gaat het om bijna heel Amsterdam, met uitzondering van Landelijk Noord. Voor voertuigen met vier of meer wielen is het gebied binnen de ring de uitstootvrije zone.

Voor bestaande voertuigen komt er dus een overgangsregeling. Mensen die nog niet aan een nieuwe auto of scooter toe zijn, moeten volgens Van der Horst namelijk langer de tijd krijgen.

"Ik vind het belangrijk om duidelijkheid en handelingsperspectief te bieden aan eigenaren", aldus de wethouder. "Een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelpakketten draagt bij aan de versnelling van de transitie naar uitstootvrije mobiliteit."

Uitstoot

Al die overgangsmaatregelen zorgen er wel voor dat het langer duurt voordat de uitstoot in de stad minder wordt. De uitstoot van taxi's, bestelauto's neemt naar verwachting pas in 2028 af. In het geval van vrachtauto's en autobussen duurt het zelfs tot 2030.

Voor personen auto's is er nog geen uitstootvrije zone bedacht. De gemeente wilde er in 2030 één invoeren. Nu zegt Van der Horst dat daar op dit moment geen uitzicht op is, omdat er nog geen landelijke regelgeving voor bestaat. De wethouder benadrukt dat gemeenten bij het invoeren van milieuzones en uitstootvrije zones 'gebonden zijn aan landelijke kaders.'