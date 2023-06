Lagere straffen rellers AZ door fout politie: "Ik was te zien in Opsporing Verzocht"

Relschoppers uit Alkmaar en Egmond aan den Hoef hebben zojuist een lagere straf gekregen van de rechter voor hun betrokkenheid bij de geweldsexplosie in het AZ-stadion. Dit omdat de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie de belofte dat melders niet meer op televisie zouden komen niet is nagekomen. "Dit heeft grote impact op mijn huwelijk en kinderen."

Pro Shots

Die donderdagavond 18 mei gaat het helemaal mis tegen het einde van de wedstrijd van AZ tegen West Ham United. Een grote groep supporters uit het fanatieke Alkmaarse thuisvak bestormen de tribune met Engelsen. In de rechtbank van Alkmaar zijn daarvoor gisteren al zeven mannen uit Alkmaar, Heerhugowaard en Obdam veroordeeld tot celstraffen en gebiedsverboden. Vandaag staan er opnieuw zeven mannen terecht, waaronder T. G. (45) uit Alkmaar en H. B. (26) uit Egmond aan den Hoef. De eerste loopt naar eigen zeggen onder het mom 'kuddegedrag' mee met de meute als het hek na het fluitsignaal omver is geduwd. Hij zoekt dan op de tribune 'bewust en met capuchon' de confrontatie met aanhangers van West Ham United, maakt trappende bewegingen. "Ik kan me dat niet herinneren, maar zie het wel op beelden. Als ik iemand heb geraakt, spijt me dat", aldus de vader van twee zoons in de rechtbank vandaag.

"Een kennis belde dat hij me op televisie had gezien" Verdachte 45-jarige Alkmarader

De andere man, een 26-jarige Hoever, vertelt dat hij zich tijdens de wedstrijd lichtelijk opwond over de vlag die Engelsen aan het einde van de wedstrijd over de tribune hingen. "Ik ben daar met mijn stomme kop naar toe gelopen." Vervolgens gaat hij de hoofdtribune op en valt daar een 'vrij forse meneer' aan, naar eigen zeggen omdat hij een AZ-aanhanger vast had. "Toen ik me besefte wat ik aan het doen was, kreeg meteen spijt. Ik heb een situatie gecreëerd voor mensen en schaam me steeds meer. Ik ben fanatiek supporters en er is nooit was aan de hand geweest." 'Ik werd gebeld dat ik op TV was' Die avond, volgens de officier van justitie vol ongekend geweld, zijn de mannen in eerste instantie uit het stadion vertrokken. Wel waren ze zich ervan bewust dat ze waarschijnlijk op camerabeelden te zien zullen zijn. Beide mannen melden zich daarom op zondag en maandag, soms meerdere malen, bij de politie. Er worden ook foto's gemaakt. "Ik heb ook gezegd: laat alsjeblieft niet mijn foto zien." In de media heeft de politie heeft dan al gewaarschuwd in de uitzending van Opsporing Verzocht foto's te gaan publiceren van verdachten van de rellen. "Zij hebben tot 16.00 uur om zich te melden", aldus de boodschap aan de relschoppers. Ook spreekt de politie van 'fair play' dat ze hiermee de mensen de kans geven zich te melden. Maar dan gaat die avond gaat de telefoon van de Alkmaarder G. Tekst gaat door onder de foto.

Een van de onterecht vertoonde foto's in Opsporing Verzocht - Politie

"Een kennis zei dat hij me op televisie had gezien." Daarop neemt hij alweer contact op met de politie met de vraag of de foto's dan nu van de website van Opsporing Verzocht konden worden verwijderd. Maar dat gebeurt pas laat de volgende ochtend. "Mijn huwelijk leidt eronder. Er is emotionele schade voor mijn kinderen", zegt de 45-jarige daarover. Ook de Hoever is door mensen herkend op televisie. "Dat was even schrikken." Volgens de officier van justitie speelt in de uitzending van de beelden mee dat de mannen op het bureau ontkenden strafbare feiten te hebben gepleegd. In de video's zijn die namelijk wel te zien en dus worden de mannen dan nog niet gelinkt aan de verdachten op de beelden.

"Ik heb begrip voor hectiek en drukte bij politie, maar het is niet goed gegaan" Oordeel rechter in Alkmaar

De rechter oordeelt vanmorgen anders: het is volgens haar inderdaad 'in beide gevallen niet goed gegaan'. "Ik heb begrip voor hectiek en drukte bij politie. Het was ontzettend druk en er hebben zich allerlei mensen gemeld." Dat de politie daardoor mogelijk foto's van mannen heeft getoond die al bekend waren, kan. "Maar dat maakt het niet goed. U had zich gemeld", richtte ze zich naar de Alkmaarder. "Er was op het bureau een foto gemaakt en voordat beelden in Opsporing Verzocht kwamen, had politie heel goed moeten kijken." En dus is er sprake van 'vormverzuim', onrechtmatigheden in het strafrechtelijk vooronderzoek. Daarom krijgen beide relschoppers een lagere straf. De Alkmaarder is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en moet daarvan 144 uur uit voeren. De Egmonder van 120 uur met aftrek van voorarrest. Beiden mogen een jaar lang niet in en rondom het AZ-stadion komen. Later vandaag volgt een artikel over de andere verdachten en mogelijke veroordelingen.