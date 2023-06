Sherwin ziet zijn BMW in vlammen opgaan en vermoedt opzet: "Hard voor gewerkt"

Hij is er kapot van. De auto van Sherwin Bouterse uit Grootebroek brandde tijdens een nachtelijk visavontuur in dezelfde plaats volledig uit. Zijn BMW stond geparkeerd in de Hertog Albrechtstraat en was niet meer te redden. Hij vermoedt brandstichting. "Geloof me, zo'n auto vliegt niet uit zichzelf in de fik."

Sherwin vist graag in de buurt van de Hertog Albrechtstraat en zat ook dinsdagavond laat nog aan de waterkant. "Even verderop, richting de provinciale weg. Ik hoorde wel wat geknal, maar dacht aan vuurwerk. Toen kwam er een man met zijn hond aan, die ik een dag eerder ook al had gesproken. 'Die blauwe auto is toch van jou? Die staat in brand', zei hij. Toen ik aankwam, was de brandweer al druk bezig. Eerst was ik nog van plan om verder te vissen, maar ik ben toch maar naar huis gelopen."

Buurvrouw Michaela had de schrik van haar leven, toen ze werd gewekt door een buurman. Op het nippertje kon de auto van haar en haar vriend gered worden. "Hij stond naast die afgebrande auto. Maar hij doet het niet, moet naar de garage. Gelukkig konden we hem net op tijd wegduwen. We hebben geluk gehad."

Het is niet voor het eerst dat er iets in de Hertog Albrechtstraat gebeurt. "Ik woon er nu 16 jaar", zegt een vrouw. "Eerst was het best onrustig, toen ging het een tijdje goed, maar de laatste tijd rommelt het hier weer. Laatst die vermoorde vrouw, hier even verderop, en laatst was hier in de straat nog een drugsinval. Er staan ook vaak gestolen fietsen achter in de steeg. Ik ben niet per se bang, maar wel voorzichtiger geworden met waar ik mijn auto 's avonds neerzet."

Sherwin hoopt ondertussen dat politieonderzoek of camera's in de buurt de aanleiding van de brand aantoont. Hij roept via een Facebook-bericht getuigen op om zich te melden. "Ik heb een eigen bedrijf, werk 6 dagen in de week keihard en kan daarom een leuke auto rijden. Maar het komt mij niet aanwaaien. Ik zou niet weten wie dit gedaan zou kunnen hebben. Ik heb met niemand problemen, of zo. Ik vermoed ook eerder dat dit kattenkwaad is dan haat. Ik hoop dat de verzekering iets voor mij kan betekenen."