"Zat opeens naast vrouwenverkrachter", hoe AZ-relschopper schrok van gevangenis

Net als gisteren zijn vandaag zeven mannen door de rechter veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen in het AZ-stadion. Een Alkmaarder (31) die tot nu in voorarrest zat, wil andere jongens bij de club nu behoeden voor fouten. "Ik heb de aflopen 17 dagen met echte criminelen te maken gehad. Vastzitten is geen pretje."

Met de zwaarmoedigheid in zijn stem zegt hij in de rechtbank: "In plaats van thuis voor mijn gezin te zorgen en werken, stond ik in de gevangenis arbeid te doen, matjes te rollen met een man die zijn vrouw heeft vastgebonden op een stoel, heeft gewurgd en verkracht."

In De Hout begon de liefde

Als kleine jongen komt hij al bij AZ. 'In De Hout begon de liefde', citeert zijn Alkmaarse advocaat Vito Shukrula vandaag het bekende clublied. "Hij werd, naast op zijn vrouw dan, verliefd op AZ", aldus de raadsman.

L. zit dus al jarenlang in het fanatieke vak in het stadion. "Hij praat veel met jongens daar en probeert ze ook in het gareel te houden, maar dat is verkeerd gegaan. Nu is hij er zelf bij betrokken."

Tijdens de verhitte halve finale op Hemelvaartsdag probeert de Alkmaarder naar eigen zeggen als de onlusten beginnen stewards in het stadion te waarschuwen dat 'het uit de hand loopt'.