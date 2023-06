Woning aan Bloemstraat in IJmuiden gesloten na drugsvondst

Drugshandel tast volgens de burgemeester de openbare orde en het woon-, en leefklimaat ernstig aan.

Dales wil de criminaliteit opsporen en aanpakken en vraagt daarbij hulp van de inwoners: "We hebben daarbij de ogen en oren van alle inwoners van Velsen hard nodig. Daarom roep ik ook u op om bij de politie te melden als u signalen heeft dat in uw buurt drugs verhandeld worden of dat er een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig is”, aldus Dales.

De woning is voor drie maanden gesloten. Waarom het huis pas drie maanden na de drugsvondst verzegeld is, is niet bekend.