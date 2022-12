Weer sluit de burgemeester een drugsloods aan de Ampèrestraat in IJmuiden

Het is weer raak aan de Ampèrestraat in het havengebied van IJmuiden: de burgemeester sluit een loods vanaf vandaag gedeeltelijk voor een half jaar, omdat de politie er vorige maand een hennepkwekerij vond. Het is niet de eerste loods in die straat die dicht moet: twee garagedeuren verderop werd twee jaar geleden een loods net zo lang gesloten na de vondst van 80 kilo cocaïne.

In de loods die burgemeester Frank Dales vandaag sluit, werd op 7 november een hennepkwekerij gevonden. Er zouden zo'n 200 planten hebben gestaan, die meteen door de versnipperaar gingen.

In juni 2020 sloot de burgemeester dus al een buurloods aan de Ampèrestraat, maar de dag ervoor werden een kilometer daarvandaan ook al chemicaliën in blauwe vaten gevonden, bedoeld om drugs van te brouwen.

En er worden in en rond de haven van IJmuiden vaker grote hoeveelheden drugs gevonden. Anderhalf jaar geleden vond de douane in IJmuiden 15 kilo coke op een Colombiaans schip dat op weg was naar Amsterdam In 2019 vond de politie zelfs 400 kilo cocaïne aan de Kromhoutstraat, één straat verderop vanaf de Ampèrestraat.

Bovendien lijkt het erop dat de gemeente Velsen niet alleen een doorvoerhaven is voor drugs. Handel en gebruik geven onder andere in IJmuiden en Velsen-Noord een groot gevoel van onveiligheid, zei Alex van der Molen van wijkplatform Zee- en Duinwijk eerder dit jaar tegen NH Nieuws.

Help

Omwonenden van 'hotspots' waar gedeald wordt, hebben allemaal last van wat er gebeurt, zie Van der Molen. "Zij maken zich grote zorgen daarover. Met name ook als het gaat om de jeugd natuurlijk. Als die in aanraking komt met drugscriminelen komen ze vaak in een fuik en daar komen ze moeilijk uit."

Dales vraagt Velsenaren hun ogen en oren open te houden om gemeente en politie te helpen drugscriminaliteit tegen te gaan:

"Ik vind het van groot belang dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren van alle inwoners van Velsen hard nodig. Daarom roep ik ook u op om bij de politie te melden als u signalen heeft dat in uw buurt drugs verhandeld worden of dat er een hennepkwekerij of drugslaboratorium aanwezig is."