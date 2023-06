Veel zonnebrand voor varkens van De Baak, kinderboerderij vraagt om niet meer te brengen

De oproep om zonnebrand te doneren aan de varkens Jip en Janneke van kinderboerderij De Baak in Beverwijk is een doorslaand succes. Zodanig, dat de verraste medewerkers nu oproepen de donaties te stoppen. Sinds de oproep twee dagen geleden zijn er zeker tachtig flesjes gebracht. En dan zijn er nog pakketjes onderweg. "En mensen komen nog steeds brengen, het houdt niet op", zegt Chantal Salaroe van De Baak.

Chantal Salaroe, dankbaar en verrast over zonnebrand donaties - NH Nieuws

"Het is geweldig maar Jip en Janneke komen de zomer nu makkelijk en goed beschermd door", zegt Salaroe, terwijl ze de oogst in het kantoor van De Baak laat zien. Het bureau staat helemaal vol en per post er is nog meer zonnebrand in aantocht.

Lees ook IJmond Kinderboerderij in Beverwijk vraagt om restjes zonnebrand voor Jip en Janneke, twee grote roze varkens

Twee dagen geleden plaatste ze een oproep op Facebook: doneer uw restje zonnebrand aan de varkens van De Baak. Jip en Janneke de grote roze varkens van De Baak liggen graag in de zon maar hebben de neiging te verbranden. Ze moeten dus regelmatig ingesmeerd worden. Medewerkers namen vaak de restjes zonnebrand van thuis mee maar dat was niet genoeg. Met een oproep op de eigen pagina van De Baak rekende Chantal op een paar reacties. Nieuws NH maakte een reportage over de oproep waar veel mensen op reageerden. Toen dit ook nog eens door de landelijke media werd opgepikt, kwamen er reacties uit alle uithoeken. "Een mevrouw en meneer uit Den Haag waren speciaal op pad gegaan om zonnebrand in Beverwijk af te leveren", aldus Salaroe. "Die zeiden: het doel is goed en dan hebben we gelijk een uitje, ontzettend lief natuurlijk."

Een mevrouw en meneer uit Den Haag waren speciaal op pad gegaan om zonnebrand in Beverwijk af te leveren" Chantal Salaroe, kinderboerderij De Baak

Een winkel doneerde zes volle flessen en ook aan de poort van de boerderij meldden zich tientallen gulle gevers. Met restjes, maar vaak ook met speciaal gekochte flessen zonnebrand voor Jip en Janneke. Ruimtegebrek Tot voor kort stonden de flesjes zonnebrand op een klein plankje in de stal bij Jip en Janneke, maar dat kan sinds een paar dagen niet meer. Sinds de uitbundige reacties op de oproep moet er serieus ruimte worden ingeruimd voor de zonnebrandvoorraad van de varkens. Daarom roept De Baak nu op te stoppen met doneren: "We kunnen het gewoon niet meer kwijt", aldus Salaroe. "We zijn iedereen heel erg dankbaar maar we hebben echt genoeg voor de zomer die voor ons ligt". Er is zoveel zonnebrand op voorraad dat ook het publiek voortaan gratis kan smeren bij De Baak. Per post is een eveneens gedoneerde professionele 'zonnebrand-dispenser' onderweg. Die wordt op het terrein geplaatst, zodat bezoekers ook niet meer hoeven te verbranden. Jip en Janneke De twee varkens waar de commotie allemaal om is ontstaan lijken zich er niet zo druk over te maken. Ze liggen knorrend in de schaduw van een parasol die inmiddels geplaatst is. Tekst gaat door onder de foto.

Parasol en modderbad als bescherming tegen de warmte - NH Nieuws

En als ze het dan nog te warm krijgen, kunnen ze terecht in hun eigen modderpoel die een paar keer per dag wordt bijgevuld met fris water. Het is dus te hopen dat er bij de grote hoeveelheid gedoneerde zonnebrand, voldoende flesjes waterproof smeermiddel zitten.

Jip, zonaanbidder - NH Nieuws