Vijf jongeren uit Heerhugowaard aangehouden voor reeks mishandelingen

De politie heeft vijf verdachten, waarvan vier minderjarig en een 18-jarige, uit de omgeving van Heerhugowaard aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij meerdere mishandelingen in Heerhugowaard.

Het vijftal zou tussen 18 april en 15 mei van dit jaar in wisselende samenstelling zes mensen hebben mishandeld.

Onder andere een 14-jarige jongen uit de gemeente Dijk en Waard werd hij door één van de verdachten op 15 mei van zijn fiets getrapt, en daarna door twee van hen geschopt en geslagen. De jongen raakte lichtgewond. Voor deze mishandeling riep de politie getuigen op om zich te melden.

Het politieonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) is nog niet afgerond, de politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten zullen worden aangehouden. Het vijftal is na hun aanhouding voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft geoordeeld dat ze het verdere verloop van het strafrechtelijk onderzoek onder bepaalde voorwaarden in vrijheid mogen afwachten.

Gelet op de leeftijd van de verdachten en het lopend onderzoek doen politie en OM geen verdere mededelingen. De slachtoffers van de mishandelingen zijn persoonlijk op de hoogte gesteld van het verloop van het onderzoek.