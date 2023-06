Grote brand in Wervershoof onder controle, buurtbewoners kunnen weer naar huis

De brand ontstond vanmiddag rond 14.00 uur in een schuur bij een woning aan de Onderdijk. Al snel sloeg het vuur over naar de woning van de bewoner. De oudere man, zijn leeftijd kan niet bevestigd worden, kon zelf de woning verlaten. Ook buurtbewoners werden uit hun huizen gehaald voor de veiligheid.

Een persoon moest worden nagekeken, omdat deze rook in had geademd. Het is nog niet bekend of dit om de eigenaar van de woning gaat die vlam vatte.

Hoewel het vuur controle is, is het nog niet helemaal gedoofd. Hiervoor wordt een sloopkraan ingezet, die een deel van het dak gaat verwijderen.

De woning heeft veel schade opgelopen bij de brand. De bewoner wordt daarom komende tijd op een andere plek opgevangen. De andere bewoners van naastgelegen woningen kunnen binnenkort weer terug naar hun huis.

Mogelijk asbest vrijgekomen

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat nog steeds niet duidelijk is of er asbest is vrijgekomen bij de woning. Momenteel wordt dit onderzocht. "We hebben nog geen bevestiging hierover", licht zij toe.