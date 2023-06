Schuurbrand slaat over naar woning in Wervershoof, mogelijk asbest vrijgekomen

Aan de Onderdijk in Wervershoof is vanmiddag een grote brand ontstaan. Het vuur begon in een schuur naast een woning. Inmiddels is het vuur overgeslagen naar het huis, en de brandweer is druk bezig om het vuur te blussen.

Foto's: Inter Visual Studio / Danielle Rood

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ontstond de brand rond 14.00 uur. De brand begon in een schuur, maar de vlammen sloegen al snel over naar de naastgelegen woning. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen bij de brand, dit wordt nog onderzocht. Het vuur komt hoog boven een dakraam uit. Het is nog onduidelijk of de bewoners thuis waren. Ook is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij de brand. De omgeving van de woning is afgezet en de brandweer is nog druk bezig met blussen. De bewoners van omliggende woningen zijn opgevangen. Eén iemand moest worden nagekeken door het ambulancepersoneel.

