Nautisch onderwijs mbo-school Vonk straks ook vanuit de haven van Den Helder

Nog voor Sail Den Helder start gaan mbo-studenten van Vonk in de richting van Maritiem en Techniek les krijgen in het havengebied van Den Helder. In het Blue Port Centre zullen ze leren en werken in de praktijk. Ze werken onder andere aan echte projecten, zoals een tien meter lange sleepvlet uit de jaren 70 die door de studenten gaat worden opgeknapt.

De mbo-school neemt in het Blue Port Centre verschillende ruimtes in gebruik. Gisteren is het logo van Vonk al op de buitenkant van het gebouw gezet. De deur wordt nog roze geverfd.

Het Blue Port Centre is een multifunctioneel gebouw waar ondernemers, bedrijven en nu dus ook onderwijs werken aan duurzame activiteiten op of rondom de Noordzee. "De keuze hiervoor is geen toeval", aldus Erwin de Haan van Vonk. "Onze studenten leren en werken straks in een omgeving waar ze na hun opleiding hoogstwaarschijnlijk een baan vinden."

"Het is een plek waar ons onderwijs zonder restricties kan plaatsvinden. Niemand ondervindt hinder van het geluid dat we tijdens de werkzaamheden maken", vult Koen Stolk van Vonk aan. "Bovendien is het geweldig dat we ons in dezelfde omgeving bevinden als ondernemers die actief zijn in de windindustrie en renewable energy. Wij zien dan ook volop kansen om elkaar te versterken."

Duurzame energie

Het is de ambitie om - wanneer het project met sleepvlet succesvol is afgerond - een volgend in verval geraakt vaartuig aan te schaffen, zodat studenten altijd werken aan praktijkgerichte projecten. Stolk: "Het lijkt ons fantastisch om op dit gebied aan te haken bij onze buren. In het havengebied zijn talloze bedrijven actief in duurzame energie, waaronder wind- en waterstoftechniek. Het is onze wens om daar als onderwijs op aan te sluiten en onze projecten zoals het huidige scheepje klaar te maken voor andere brandstoffen dan de huidige."

Vonk is de nieuwe naam van de scholen van het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland, nadat deze scholen vorig jaar met elkaar zijn gefuseerd.