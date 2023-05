Hilversum ziet af van fietsbrug op drukke verkeersader: amper verbetering

Goed nieuws voor de bewoners van de Johannes Geradtsweg: de gemeente Hilversum ziet toch af van een fiets- en voetgangersbrug plus opstelstrook over het spoor op deze drukke verkeersader. Waar de omwonenden al aangaven dat dit geen oplossing zou zijn voor het verkeersprobleem concludeert nu ook de gemeente dat het geen verbetering is voor de doorstroming. Hiermee houdt Hilversum ook nog eens de nodige euro's op zak.

Vandaag heeft burgemeester en wethouders besloten het idee van een fiets- en voetgangersbrug en het verlengen van de rechtsafstrook met 140 meter richting het Mediapark af te schieten. In eerste instantie leek dit de vier coalitiepartijen juist een goed idee. Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks hadden deze maatregel tot onvrede van de buurt opgenomen in hun akkoord.

Daar komt nog eens bij dat Hilversum flink in de buidel had moeten tasten om het viaduct te verbreden. Waar in eerste instantie was uitgegaan van een prijskaartje van net iets meer dan 3 miljoen euro blijken de kosten inmiddels gestegen te zijn naar dik 7,5 miljoen euro. Dat is het Hilversumse college te gortig. Deze stijging is onder andere te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in de Oekraïne, luidt de uitleg van de gemeente.

Shortlist

Nu de fietsbrug niet dé oplossing blijkt te zijn die het college gedacht had, gaat de zoektocht naar een geschikte maatregel onverdroten voort. Dat laat wethouder Bart Heller weten. "Wij blijven vastbesloten om de doorstroming op de buitenring te verbeteren", zegt de GroenLinks-bestuurder. "Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit dat we voor de zomer voorleggen aan de gemeenteraad zal ook een shortlist bevatten van mogelijke maatregelen om de doorstroming op de Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan te verbeteren."

De gemeente zal ook wel verder moeten nadenken over een passende oplossing, want dat eisen de bewoners van de Johannes Geradtsweg. Al vele jaren geven zij aan gek te worden van de vele duizenden auto's die Hilversum in- en uitrijden en voor hun huis langsgaan. In de ochtend- en avondspits staat het er sowieso altijd vast. Iedere dag zitten ze in de dampen van de uitlaatgassen en meer.

Pittige gesprekken

Met het besluit van de politiek om de kleine spoorbomen te gaan sluiten, zijn de bewoners nog steviger in het verweer gekomen. Die sluiting betekent voor hen nog meer verkeer door hun straat, terwijl de taks al al lang bereikt is. Wethouders en ambtenaren hebben pittige gesprekken gevoerd met elkaar over wat voor maatregelen er dan moeten komen. Vooralsnog hebben de partijen elkaar niet gevonden.

In november klom een delegatie van de bewoners in de pen omdat ze boos was. Dat het college een plan aan het maken was voor een fietsbrug inclusief langere opstelstrook zonder dat de bewoners hierin gekend waren, schoot hen compleet in het verkeerde keelgat. Een van de eisen was dan ook dat dit voorstel direct van tafel ging. Dat is niet meteen geworden, maar na onderzoek heeft Hilversum dik een half jaar later toch de stekker uit dit project getrokken.