Bewoners rond drukke Hilversumse verkeersader weer woedend: "Weg wordt nog drukker"

Bewoners van de Hilversumse Johannes Geradtsweg zijn woedend op de gemeente. De bewoners zouden graag minder auto's over de toch al drukke weg hebben, maar zien dat de gemeente daar geen gehoor aan geeft. De gemeente wil een extra opstelstrook voor het viaduct en een fietsersbrug en dat helpt voor de bewoners niet mee. "In één klap is alle inspraak weggeveegd", zo zegt de buurt.

Als het over de bereikbaarheid gaat in Hilversum dan komt ook vaak de Johannes Geradtsweg ter sprake. Dit is in Hilversum de route om van en naar het Mediapark te gaan. Op deze belangrijke verkeersader staan de auto’s zeker tijdens de spits in rijen stil met alle overlast van dien.

Kleine spoorbomen

Daar zijn de bewoners van deze Hilversumse straat op z’n zachtst gezegd wel een beetje klaar mee. Zij eisen van de gemeente dat er nu eens een goede oplossing komt voor het leefbaarheidsprobleem dat zij al jaren ervaren. Die discussie wordt al heel lang gevoerd, maar laaide de afgelopen jaren weer op toen de politiek besloot om de kleine spoorbomen te sluiten. Met als grote gevolg dat er nog meer verkeer gaat naar de Johannes Geradtsweg.

Wethouders en ambtenaren gingen in gesprek met vertegenwoordigers van de Johannes Geradtsweg en omgeving om te kijken wat er allemaal mogelijk is. In een gemeentelijk plan is ook een peperdure tunnel onder de hei opgenomen, maar daar is geen politieke steun voor.

Doorstroomruimte

In de pittige gesprekken tussen gemeente en de buurt is er nog geen oplossing gevonden. Nu blijkt dat het college zou willen aansturen op een nieuwe fietsbrug over het viaduct en daar meer ‘doorstroomruimte’ voor de auto moet komen, is het kookpunt bij de bewoners bereikt.