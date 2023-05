Pinkster Drie moet groots gevierd worden: in 2024 is het Zaans Ontzet 450 jaar geleden

Het Zaans Ontzet is de overwinning op de Spanjaarden op Tweede Pinksterdag in 1574 met hulp van de inwoners van Purmerend. De dag na de overwinning was het feest in de Zaan. Die dag heette vanaf toen PinksterDrie.

Het Zaans Ontzet is eeuwenlang in de Zaanstreek en ook in Purmerend gevierd. "Zaankanters gingen op Pinkster Drie in alle vroegte naar de veemarkt in Purmerend en kochten daar een bokkie of een geitje, uit eerbetoon voor de Purmerenders die hadden meegeholpen om de Spanjaarden te verslaan", vertelt Husslage. "En daarbij werd in de cafés menig bokkie (borreltje) gedronken. De jeugd die vrij kreeg van school vermaakte zich vervolgens op de kermis. Vooral die van Jisp is berucht en bekend."

Zaanse Schans

De Zaanse Schans, een van de plekken waar destijds de strijd werd uitgevochten, is aankomende Tweede Pinksterdag juist dé plek voor vertier. Zo worden er korte toneelstukken gespeeld, historische verhalen verteld, kanonskogels afgeschoten en oude ambachten tentoongesteld.

Husslage neemt alvast een voorschot op de viering van PinksterDrie van volgend jaar. Dan is het Zaans Ontzet precies 450 jaar geleden en Husslage verwacht dan echt een groot feest. "Wij willen op alle 12 locaties die in de 16e eeuw tijdens de strijd verschanst waren festiviteiten organiseren. Naast de Zaanse Schans is dat bijvoorbeeld de plek waar nu het Zaantheater staat en ook de Bullekerk. Dat was toen een terp."

Vrije dag

Een ander idee is om ouderen op te sporen die nog levendige herinneringen hebben aan hun viering van Pinksterdrie. "Want de viering is steeds in beweging geweest", vertelt Husslage. Het liefst zou hij zien dat het voor iedereen in de Zaanstreek een vrije dag wordt. "Zo'n regionale vrije dag om de vrijheid te vieren is toch uniek."

Het hele programma voor 29 en 30 mei is te zien op www.pinksterzaan.nl