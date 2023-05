Bolletje vanille? Passé! Dit zijn de nieuwste ijssmaken

1. Avocado

Heerlijk: avocado op je brood. Of in een salade. Maar als ijs? Bij ijssalon Di Fiorentina in Heiloo stelden ze de proef op de som. "De kleur is niet per se aantrekkelijk, maar de smaak is goed. Het is gemaakt van pure avocado's. Klanten houden wel een beetje van een uitdaging, dus het verkoopt prima!", laat de ijsmaker weten.

2. Texelstroompje

Onderweg naar Texel kan je het eiland al een beetje proeven. Bij De Schepper in Julianadorp hebben ze van de typische Texelse likeur 'Texelsstroompje' een ijssmaak gemaakt. Het recept wil de ijssalon niet verklappen, maar het is aannemelijk dat er iets van het likeurtje in verwerkt zit. Die smaakt naar stroopwafel.

3. Gin Tonic

Nog zo'n bijzondere smaak uit de koker van De Schepper in Julianadorp is de Gin Tonic. In drankvorm heeft deze cocktail zijn strepen al lang verdient, maar als ijsje zal het voor sommigen nog even wennen zijn. Mocht je toch geen zin hebben in de klassieke borrel, bestel het dan een keer in ijsvorm. Ook hier wilden ze het recept niet van prijsgeven, maar er zal wel iets van Gin en Tonic in verwerkt zitten. Dus let op als je daarna nog de auto in moet stappen.

4. Rozen en Viooltjes

Als je 'de lente proeven' letterlijk wil nemen, kan je bij het IJsparadijs in Haarlem terecht. Daar hebben ze besloten om rozen en violen tot ijssmaak om te toveren. Het verkoopt nog niet zo goed als de gewone bananensmaak, maar ondanks dat laat de ijssalon weten dat er veel vraag naar is.

5. Cookies Lemon Meringue

Met een simpele koekjessmaak red je het deze dagen niet meer, dat weten ze bij het IJparadijs in Haarlem ook. Dus zij gooien het dit jaar over een andere boeg. Gooi stukjes koek, eiwitschuim en nog wat andere geheime ingrediënten bij elkaar en je hebt: Cookies Lemon Meringue-smaak. Volgens het IJsparadijs is het een koude knaller.