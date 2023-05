Dit wordt de mooiste dag van zonovergoten Pinksterweekend

Het was de natste lente ooit gemeten. Toch is het inmiddels al 14 dagen bijna overal in de provincie droog, laat Visser weten op NH Radio. De droogte zet dit weekend voort: zon, zon zon. Dat komt doordat we ons op dit moment in een sterk hogedrukgebied begeven. Het blijft vandaag rond de 17 graden.

Zaterdag wordt de mooiste dag van het Pinksterweekend. Ondanks de wind die gedurende het hele weekend aanblijft, zo'n windkracht 5, is er de hele dag geen wolkje aan de lucht te bekennen. Zondag stijgt de temperatuur naar een graad of 20 maar kunnen er hier en daar wolkenvelden ontstaan.

20 graden plus

2e Pinksterdag, maandag dus, is er een klein dipje. De zon laat zich gelukkig veel zien, maar de temperatuur ligt lager: zo rond de 17 graden. "Dinsdag is dat ook nog het geval, maar de dagen erna wordt het echt warmer. Rond de maandwisseling gaan we temperaturen van de 20 graden plus aantikken!", aldus Visser.