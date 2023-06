Meningen verdeeld over miljoenen kostende blikvanger op Helderse zeedijk: "Heel lelijk"

Een selfie maken? Even de wind door je haar en een blik werpen op Noorderhaaks of juist het stadscentrum? Dat is het idee van Seasaw; een uitzichtpunt op de zeedijk, dat stad en zee dichter bij elkaar moet brengen. Het ontwerp en de plannen liggen klaar, de begroting ook: het project zal naar verwachting 10 miljoen euro kosten. NH vroeg aan bewoners van Den Helder wat zij vinden van het plan en de meningen lopen uiteen: 'Als ik dichterbij de zee wil komen, loop ik wel naar beneden bij de dijk.'

De reacties in de stad over de Seasaw lopen uiteen. Zo vindt een Jutter bijvoorbeeld dat het geld beter geïnvesteerd kan worden in het behoud van de Lange Jaap. Ook over het ontwerp zelf verschillen de meningen, van 'futuristisch' tot 'heel lelijk'.

Het kostenplaatje voor het kunstwerk is gepresenteerd in de kadernota, waarin de gemeente plannen voor de periode 2024-2027 uiteenzet. De 10 miljoen euro voor de Seasaw is fors meer dan in eerste instantie gedacht: bij de eerste presentatie van het plan werd uitgegaan van een begroting van zo’n 3,5 à 4 miljoen.

Blikvangers

Het opvallende ontwerp van de Seasaw zal niet de eerste in zijn soort zijn in de Noordkop. De regio kent meerdere blikvangers. Een paar jaar geleden is bij Den Oever het Waddenbelevingspunt gebouwd. In Sint-Maartensbrug prijkt al bijna dertig jaar de Stolpbrug, een brug geïnspireerd door de vorm van een oude boerderij. Een stukje zuidelijker, bij Castricum, is twee jaar geleden uitzichtpunt Papenberg geopend, dat in vorm wel iets weg heeft van de Seasaw.

De bouw van de Seasaw is onderdeel van het project De Kop Werkt!, dat zich inzet voor ontwikkelingen in de Noordkop en het ontwerp komt van beroemde architectenbureau MVRDV uit Rotterdam. De gemeente Den Helder hakt dit later jaar de knoop door over de realisatie van het bouwwerk. En als het doorgaat, wordt de blikvanger gebouwd op de dijk bij de Kanaalweg, waar tot 1998 Marinekantine Huis Tydverdrijf stond.

Een Duitse toerist is overtuigd en van het ontwerp zorgt wel voor de PR in zijn land: "Ik zal natuurlijk iedereen vertellen in Duitsland over deze mooie brug."