Huizer wijk verzekerd van genoeg stroom: Liander koopt stuk grond om transformatorhuis te plaatsen

Het nutsbedrijf klopte aan bij de gemeente met de vraag of Huizen bereid is een grondstrook aan de Gemeenlandslaan op de hoek van de Loefzij te verkopen. Dat is een goede plek om een transformatorhuisje (trafo, red.) neer te zetten, zodat deze buurt in Huizen kan rekenen op genoeg stroom. Volgens de gemeente houdt Liander al rekening met de ontwikkelingen van winkelcentrum De Kostmand en de uitbreiding van basisschool De Koers.

Steeds vaker raakt het elektriciteitsnet overbelast. Meer mensen hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak liggen, de elektrische auto staat aan de voeding en meer en meer apparaten in huis die stroom nodig hebben en dan is er ook nog de vraag om zelf opgewekte energie terug te leveren. Om het netwerk te verbeteren en de capaciteit te vergroten moeten er onder andere meer transformatorhuisjes komen.

Vergunningsvrij

Burgemeester en wethouders van Huizen zijn akkoord met de concept-koopovereenkomst. De strook van negentien vierkante meter verkoopt de gemeente voor 3,858,08 euro aan Liander. Volgens het college hoeft de raad geen groen licht te geven en kan het zelfs vergunningsvrij gebeuren, want het gaat hier om relatief klein bouwwerk (niet hoger dan drie meter en kleiner dan vijftien vierkante meter).

Wel heeft Huizen een duidelijke voorwaarde gesteld. De strook aan de Gemeenlandslaan ligt aan drukke weg en heeft ‘een zeer groene uitstraling’. Dat Liander daar een trafo plaatst is prima, maar het groene karakter moet behouden blijven vanaf en langs de Gemeenlandslaan.