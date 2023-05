Huizen moet opknapbeurt kiezen: krijgt Stad en Lande een grote of een kleine facelift?

Dat de Huizer wijk Stad en Lande toe is aan een grote opknapbeurt is duidelijk, alleen is nu de vraag: kiest de gemeente voor de beste of de 'budget' variant? Huizen komt miljoenen euro's te kort om aan het wensenlijstje van onder andere de buurtbewoners te kunnen voldoen. Om meer geld in het gemeentelaatje te krijgen, zal straks de rioolheffing omhoog moeten.

Wat te doen was de vraag die elf maanden terug al hardop gesteld werd. Het devies was om terug te gaan naar de tekentafel en eind 2022 terug te komen met meerdere opties. Dat heeft kennelijk extra aandacht gevraagd, want nu pas liggen er twee scenario's klaar: de optimale en minimale variant.

Nu het tijd is om de riolering te gaan vervangen in dit deel van Huizen is dit tevens het moment om de wijk grondig aan te pakken. Bewoners en gemeente hebben flinke ambities om de buurt te verlevendigen. Denk daarbij aan de herinrichting van wegen, meer groen en biodiversiteit en duurzame maatregelen.

Zoals gezegd, de riolering wordt in beide scenario's vervangen en op sommige plekken zelfs verlegd. In plaats van het kwalitatief slechte gemengde rioolstelsel komt er een gescheiden stelsel voor terug. Daarnaast laat de gemeente aan beide kanten van de (hoofd)straten de riolering verleggen naar het midden van de straat. Dat moet de levensduur van de riolering flink bevorderen, plus dat bij een volgende renovatieklus de groot gegroeide bomen niet meer hoeven worden gerooid. "Dit geeft extra ruimte in het straatprofiel, zodat op maaiveld de inrichting efficiënt kan zijn", schrijft de huidige wethouder Karin van Werven.

Gebakken straatklinkers

In het meest ruimhartige scenario is een toekomstbestendig Stad en Lande in de breedste zin van de betekenis nog altijd het uitgangspunt. In deze variant hebben (verkeers)veiligheid, groen, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptie een belangrijke rol. De gemeente kiest hierin bijvoorbeeld voor gebakken straatklinkers in plaats van betonnen straatstenen. "Dat draagt bij aan een circulaire en duurzamere oplossing", luidt de uitleg.

Maar zoals eerder gesteld; hangt hier nogal een prijskaartje aan. Eentje die fors boven het budget is en waar de gemeente nog altijd geen dekking voor heeft. De minimale variant is daarom een stuk soberder, al lijkt deze ook nog altijd duurder te zijn dan wat Huizen daarvoor in kas heeft.

Ambitieuze doelstellingen

Wat is minimaal nodig voor de herinrichting van de wijk? Dat is de centrale vraag bij de tweede optie. Dat betekent dat de gemeente een aantal zaken geschrapt heeft, zoals het niet afkoppelen van daken van particulieren. Daarnaast plant Huizen bomen van minimale grootte en wordt er alleen gesproken over betonverhardingen. "Hiermee wordt weliswaar de wijk compleet nieuw heringericht, maar de ambitieuze doelstellingen voor vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie met bijbehorende uitstraling worden hiermee niet (volledig) gehaald", stelt Van Werven.

Wat de exacte kosten zijn van de twee opties is niet bekend. Naast deze hoge kosten geeft Van Werven ook aan dat de kosten van de rioolwerkzaamheden mede door de huidige hoge inflatie gaan stijgen. Als Huizen een nieuw riolerings- en waterplan moet maken, dan moet naar alle waarschijnlijkheid de rioolheffing omhoog. Ofwel: de inwoners moeten meer gaan betalen, zodat de klusjes aan het riool kostendekkend blijven.

Morgen buigt de Huizer politiek zich over de kwestie van de herinrichting van Stad en Lande. Uiteindelijk moet de gemeenteraad bepalen voor welk scenario Huizen kiest, inclusief de financiële gevolgen.