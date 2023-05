Records lonken voor West-Friese musea: "Ruim 100.000 bezoekers is haalbaar"

De bezoekersaantallen van West-Friese musea zitten flink in de lift. Vorig weekend maakte het Oorlogsmuseum in Medemblik bekend dat zij 10.000 bezoekers begroet hebben. Vier maanden eerder dan vorig jaar. Bij een tentoonstelling in Hoorn werd deze week de 50.000ste bezoeker begroet, en ook de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik stevent opnieuw af op een bezoekersrecord.

Ten opzichte van vorig jaar verwacht het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn bijna twee keer zoveel bezoekers te krijgen. "2022 was een gebroken jaar, omdat we de eerste drie weken van januari nog niet open konden", vertelt directeur Hans Stuijfbergen. "Desondanks kwamen er ongeveer 43.000 mensen naar het museum en de exposities toe. We waren niet ontevreden."

Inmiddels is dit aantal ruimschoots behaald door het museum op het Oostereiland. De speciale Lego expositie verwelkomde afgelopen week de 50.000ste bezoeker. En dat terwijl deze in december vorig jaar geopend werd en nog steeds in ontwikkeling is. "Mensen hebben al gezegd dat ze terug willen komen als het echt af is. Je merkt dat Lego populair is bij jong en oud. Bij deze tentoonstelling zien we naast gezinnen, ook opa's en oma's met kleinkinderen, of volwassenen die zelf komen kijken."

Door de populariteit van deze expositie, en de campagne die het museum deze zomer wil voeren om meer buitenlandse toeristen enthousiast te maken, verwacht directeur Hans Stuijfbergen dat het aantal van 100.000 bezoekers reëel is. "Met gunstige omstandigheden kunnen we daar optimistisch over zijn. Dat betekent dat we ruimschoots boven het vorige topjaar zitten, toen 82.000 mensen een bezoek brachten aan het museum."

Museumstoomtram

Bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik zijn de bezoekersaantallen teruggekeerd naar het niveau van voor corona. In 2018 en 2019 trok de stoomtram een record van ongeveer 100.000 unieke bezoekers. "Sinds de opening van de museumtram, op 1 april, hebben we al 20.000 mensen kunnen begroeten. Dit zijn er significant meer dan vorig jaar", stelt directeur René van den Broeke. "Een nieuw record kan er zeker in zitten."

Vanwege de pandemie is de organisatie van de Museumstoomtram de afgelopen jaren veranderd. Dit zorgt onder meer voor een tekort aan vrijwilligers. "Je hebt veel mensen nodig om de treinen te laten rijden. Het runnen van deze treinen is behoorlijk arbeidsintensief. Het vrijwilligersniveau bij ons is hoog, maar nog niet hoog genoeg. We zijn dus driftig op zoek naar mensen die mee willen helpen."

Medemblik

Het Oorlogsmuseum in Medemblik bereikte vorig weekend al een mooie mijlpaal. Op zaterdag konden zij namelijk de 10.000ste bezoeker begroeten. Vergeleken met vorig jaar is dit aantal een paar maanden eerder behaald. "Waar de bezoekersaantallen voor de meeste musea de laatste jaren zijn teruggelopen, zien wij een enorme stijging in het aantal bezoekers", vertelt directeur Lars Rustenburg. Dit jaar hoopt het museum 30.000 bezoekers naar Medemblik te trekken.

Ook het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik heeft al meer bezoekers getrokken ten opzichte van vorig jaar. "Een goed teken. We zitten nu op 5.000 bezoekers. Dat is een kwart meer vergeleken met 2022", licht bedrijfsleider Henk Olbers toe. Net als vorig jaar hoopt het museum ongeveer 20.000 mensen te verwelkomen. "Net als bij anderen zijn we echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar als we boven dit aantal zitten, zijn we spekkoper."

Sprookjeswonderland

Bij themapark Sprookjeswonderland in Enkhuizen zijn de bezoekersaantallen iets lager ten opzichte van vorig jaar, vertelt directeur Mathijs de Vries. "Maar dat is lood om oud ijzer. Het heeft er ook mee te maken dat we afhankelijk zijn van de feestdagen, en het weer", licht hij toe. "Vergeleken met de jaren voor corona hebben we al meer bezoekers getrokken."

Volgens de directeur van Sprookjeswonderland zijn de schoolvakanties een zogeheten 'prikpunt'. Net als vorig jaar hoopt het park ongeveer 240.000 bezoekers in Enkhuizen te verwelkomen.