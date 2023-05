Nina en Jasmijn halen ruim 1.300 euro op met borrel voor voedselbank Gooi en Omstreken

Studenten Nina en Jasmijn van de Hogeschool Utrecht organiseerde afgelopen maandag een inzamelingsactie voor de voedselbank Gooi en Omstreken. Door middel van een grote borrel met hapjes, een veiling en dat midden in de natuur. Dit deden ze met groot succes, want er is al 1.325 euro opgehaald.

Er was veel animo voor het event. Ruim 35 mensen waren aanwezig bij de borrel. De mooie artikelen die werden geveild waren aangeboden door ondernemers uit de regio. Voor de artikelen werd ruim geboden. De twee studenten hadden op een succes gehoopt, maar zo’n mooi bedrag hadden ze niet verwacht.

Ze hopen naast de opbrengst ook wat mee te kunnen geven "Eigenlijk had ik mij er nooit in verdiept, maar na dit project ben ik er achter gekomen hoeveel mensen in armoede leven. Door hierover te praten en er iets mee te doen hopen we de schaamte af te laten nemen, want je hoeft je er niet voor de schamen", vertelt Nina.