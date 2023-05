Borrelen voor de Gooise Voedselbank, studenten organiseren inzamelingsactie

Momenteel voedt de Voedselbank Gooi & Omstreken 548 gezinnen, 1500 mensen dus. Met het geld dat gedoneerd wordt kan de Voedselbank het tekort aan groente en fruit aanvullen.

Coördinator van de Voedselbank Leo Stoker is blij met het initiatief: "Door supermarkten wordt steeds minder voedsel gegeven. Via apps als 'ToGoodToGo' bijvoorbeeld, dumpen ze eten tegen lage prijzen. Groente en fruit kunnen we amper meer ter beschikking stellen, dus nu kopen we dat zelf in om onze gezinnen toch een goed pakket te kunnen geven.

Schoolopdracht

Nina en Jasmijn hebben hun idee dat ze hebben ontwikkeld voor een schoolopdracht 'De Nature Borrel' genoemd en bestaat uit lekkere drankjes en hapjes. Tijdens de borrel wordt er een veiling gehouden. Ondernemers uit de regio hebben mooie artikelen ter beschikking gesteld.