Noodbrug strand De Koog van de baan: "Hoop op nieuwe brug, anders groot probleem"

Er komt geen noodbrug naar het strand bij paal 20 van De Koog. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond tegen een voorstel van Hart voor Texel om op korte termijn een noodbrug aan te leggen, schrijft mediapartner Texelse Courant . De aanleg van de nieuwe brug begint juni, zegt de gemeente. De oude brug tussen het dorp en het strand is in november 2021 per direct afgesloten voor verkeer. Meerdere pilaren van de brug bleken niet veilig meer.

De gemeente liet eerder dit jaar al trappen plaatsen om de bereikbaarheid van de bedrijven bij paal 20 te verbeteren, maar daar wordt volgens Hart voor Texel weinig gebruik van gemaakt. "De trappen zijn te steil, er lopen veel mensen nog via de rijplaten." Dat beaamt ook Koen Witte van Beachclub Texel: "Afgelopen jaar hebben mensen met rollators, bolderwagens, fietsen en rolstoelen veel moeite moeten doen om op het strand te komen. We hebben daardoor een forse schadepost opgelopen, omdat klanten wegbleven."

Wethouder Cees Hooijschuur van Texel laat weten dat er eind juni, begin juli een nieuwe brug naar het strand bij paal 20 komt. De betrokken partijen waren afgelopen maandag nog bij elkaar geweest en de gesprekken lopen goed volgens de wethouder. Het onderwerp 'noodbrug' was bij die gesprekken niet aan de orde geweest. Volgens strandondernemer Koen Witte zou het ook niet logisch zijn om voor vijf weken een noodbrug aan te leggen: "Maar als het langer duurt, dan hebben we echt een probleem."

Witte: "We willen duidelijkheid of de nieuwe brug ook echt op tijd komt en hopen ook dat het echt lukt. We doen het nu al een jaar zonder, dus die vijf weken kunnen er ook nog wel bij, maar dan moeten we ook de garantie hebben dat de brug er deze zomer ligt. Niets lijkt in de weg te staan. Vergunningen zijn er en het geld is beschikbaar, maar je weet het maar nooit."