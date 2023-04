Ontbreken van een brug bezorgt Texelse strandondernemers vlak voor Pasen hoofdpijn

Horeca-ondernemers bij Strandslag Paal 20 zitten met de handen in het haar omdat ze slecht bereikbaar zijn. De oorzaak is het ontbreken van een brug die door de slechte staat moest worden verwijderd. Mensen die slecht ter been zijn kunnen slecht het strand bereiken. Naast een fors omzetverlies voor de ondernemers denken zij dat ook de veiligheid in het geding is. Hulpdiensten kunnen door alle werkzaamheden moeilijker het strand bereiken dan voorheen.

De houten brug die is verwijderd ligt op het parkeerterrein van Kogerstrand - NH Nieuws/Edo Kooiman

Wie vanaf de Badweg naar het strand bij De Koog wil, treft daar een chaos van bouwactiviteiten aan. Bezoekers zoeken een weg om toch naar het strand te kunnen gaan. Sinds december vorig jaar is de brug verwijderd omdat het niet meer verantwoord was om daar zwaar verkeer over te laten rijden. Dat betekent dat voetgangers vanuit De Koog via een trap naar de dieper gelegen parkeerplaats moeten lopen. En vanaf daar via rijplaten de duinen weer op om het strand te bereiken. Volgens de ondernemers is dat een hachelijk avontuur.

Bezoekers moeten via rijplaten naar het strand. Vrachtwagens en ander verkeer gebruiken dezelfde route. - NH Nieuws/Edo Kooiman

"Wat een drama", zegt Marnix Koopmans van restaurant Noordzee. "Het is echt heel verschrikkelijk. Ik heb in januari al aan de bel getrokken." Wat de ondernemer toen vreesde, is nu de waarheid geworden. Voor de enorme drukte van de Paasdagen is er nog geen oplossing dat Texelaars en toeristen via een fatsoenlijke weg naar het strand kunnen lopen. "Februari is voor mij in principe al een uitstekende maand. Maar dit jaar was er in dezelfde maand een verlies van veertig procent", zegt Koopmans. De ondernemer begrijpt niet dat er snel iets aan gedaan wordt. "Met het provinciale project Planet De Koog heeft de badplaats met medewerking van ondernemers een prachtige facelift gekregen. Hulde voor dat plan. Maar als je nu hier bij het strand aankomt, zie je uitsluitend stenen, omgewaaide hekken en hopen met zand. We hebben met veel pijn en moeite verwijsborden gemaakt. Want eerder stond er een groot geel bord met bestemmingsverkeer volg S. Hoe krijg je het voor elkaar. Dat is echt meedenken met de ondernemers", grapt hij.

"Als er calamiteiten op het strand zijn, vraag ik mij af hoe de hulpdiensten daar komen." Eigenaar restaurant Noordzee Marnix Koopmans

Het draait volgens Koopmans om twee zaken. De belangrijkste is de veiligheid. "Als er calamiteiten op het strand zijn, vraag ik mij af hoe de hulpdiensten daar komen. Ik kom 's morgens vroeg naar mijn restaurant, maar vandaag moest ik al vijf minuten wachten." De oorzaak is een slagboom bij kampeerterrein Kogerstrand die met een pasje of code bediend moet worden. Ook door de gasten die daar logeren. "Toeristen staan daar met een camper of caravan te wachten en niet iedereen weet hoe het werkt. Ik kan mij voorstellen wat voor impact dit heeft als er hulpdiensten langs moeten bij een calamiteit."

Bezoekers weten niet hoe ze op het strand moeten komen. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Ook kunnen bezoekers 's avonds zijn restaurant lastig vinden. Regelmatig worden tafels gereserveerd én geannuleerd. "Voorheen had ik nooit afmeldingen, maar nu bellen mensen mij dagelijks af. Ze zeggen dan dat ze voor een zwart gat staan en geen idee hebben hoe ze verder moeten. Laatst had ik gasten die stonden op een hele andere plek op het strand. Zij waren echt verdwaald. Als dit zo doorgaat, vraag ik mij af wat dit gaat kosten op de lange termijn." Vooral in het laagseizoen komen volgens de ondernemer veel senioren. Deze klanten zijn slecht ter been of afhankelijk van een rolstoel. "Het strand is voor mensen met een beperking helemaal niet meer bereikbaar. Dat kan toch niet?" De strandopgang met rijplaten is volgens Koopmans ook nog gevaarlijk. "Vooral s' morgens met dauw of als het geregend heeft. Mensen wagen hun leven daar. Zelfs de burgemeester heeft aangegeven dat het een hele onderneming was om bij mij te komen." Roos Pandelaar van strandpaviljoen Bries 20 geeft dezelfde signalen. "Het is nu pas een paar dagen mooi weer. Maar bij die slechte dagen draaien mensen om omdat ze niet weten hoe ze bij ons moeten komen", zegt ze. "Er is nu wel verlichting op zonne-energie aangebracht, maar toen het regende deden deze het ook niet."

Toeristen dragen een bolderkar mee op de trap naar de parkeerplaats. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Strandexploitant Koen Witte is met twee paviljoens afhankelijk van de toegang naar Paal 20. Ook hij heeft te maken met annuleringen. "Dan komen ze met het verhaal dat het voor oma niet te doen is. Of ze kunnen het niet vinden. Dan gaan ze het dorp in." Ook het aantal reserveringen liep sterk terug. "Je ziet aan alle kanten dat het minder is. Met name op de dagen dat het 's avonds eerder donker is, zoals met de kerstvakantie en voorjaarsvakantie. Dan is de bereikbaarheid juist van belang." Volgens Witte heeft de gemeente beloofd om volgende week een goede trap aan te leggen. Maar dat heeft niet de voorkeur van de ondernemers. Zij zien liever een noodbrug. "De gemeente hoopt voor het seizoen met een permanente oplossing te komen. In dit geval een vaste brug. Eigenlijk zeggen ze indirect: dat wordt dit jaar niets meer. Dat klinkt misschien onaardig, maar dat gevoel is er wel."

"Bovendien denkt de gemeente dat de tijdelijke brug de realisatie van een definitieve brug vertraagd." Strandexploitant Koen Witte