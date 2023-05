Hoorn een van de minst aantrekkelijke plekken in Noord-Holland om te wonen

Hoorn is een van de minst aantrekkelijke plekken in Noord-Holland om te wonen. De gemeente scoort opvallend slecht op het gebied van water en natuur. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Atlas Research.

In het onderzoek worden de 50 grootste gemeenten van het land met elkaar vergeleken op verschillende factoren, zoals werkgelegenheid, veiligheid, voorzieningen en cultuur. Dit jaar werd er extra focus gelegd op de groen- en blauwvoorzieningen. Water en natuur, dus.

De gemeente Hoorn is dit jaar terug te vinden op plek 36. Hiermee staan ze op de laatste plaats van Noord-Holland. Volgens een van de onderzoekers komt dit vanwege slechte bereikbaarheid, de weinige voorzieningen, en beperkte onderwijsmogelijkheden.

Binnen West-Friesland scoren enkele gemeenten nog lager op deze schaal. Zij worden alleen niet meegerekend, omdat ze niet tot de 50 grootste gemeenten van Nederland horen.

Amsterdam

Andere gemeenten in Noord-Holland scoren juist opvallend goed in het onderzoek van Atlas. Zo is Amsterdam de beste gemeente in het onderzoek. Ondanks krapte op de woningmarkt is hoofdstad vanwege alle voorzieningen en natuur in de gemeente het aantrekkelijkst om te wonen.

Amstelveen komt vlak daarachter, met een tweede plaats op de criteria. Verder zijn ook Haarlem en Hilversum vertegenwoordigd in de top tien.