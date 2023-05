Hoera! 4 Noord-Hollandse plaatsen in de top 10 van aantrekkelijkste steden

Het is prima bivakkeren in Noord-Holland, onze provincie staat met maar liefst 4 plaatsen in de top 10 van aantrekkelijkste steden om te wonen, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Atlas voor gemeenten van onderzoeksbureau Atlas Research.

In het onderzoek worden de 50 grootste gemeenten van het land met elkaar vergeleken op verschillende factoren, zoals werkgelegenheid, veiligheid, voorzieningen en cultuur. Dit jaar werd er extra focus gelegd op de groen- en blauwvoorzieningen. Water en natuur, dus.

Amsterdam staat opnieuw op nummer één: de hoofdstad is met de grachten, parken, restaurants en universiteiten nog altijd het aantrekkelijkst. Ondanks de krapte op de woningmarkt.

Grote winnaar

Opvallender is de tweede plek, die is voor Amstelveen. De stad scoorde eerdere jaren ook al bijzonder hoog in de lijst, maar blijft ook dit jaar een grote winnaar. Vooral op het gebied van groen in de straat scoort de stad hoog: daarmee staat de stad op de eerste plaats van alle 50 gemeenten. Ter vergelijking: Amsterdam moet het hier doen met de 35e plek.

Hilversum moet het doen met een respectievelijke zesde plek, gevolgd door Haarlem die op de negende plaats in de top 10 eindigt.

Verliezers

Zonder verliezers geen winnaars. Ook zijn er steden in onze provincie die aanzienlijk minder scoren. De laagste Noord-Hollandse plaats is voor Hoorn, op plek 36. Een van de onderzoekers laat aan NH weten dat dit komt vanwege slechtere bereikbaarheid, weinig voorzieningen en beperkte onderwijsmogelijkheden.

Alkmaar volgt op plek 29. Purmerend staat op 25, Zaanstad is met 7 plekken flink gestegen, van 21 naar de 14e plaats. Tot slot nog Haarlemmermeer die eindigt op de 11e plek.