Weer stapt een wethouder in Wijdemeren op: Maarten Hoelscher neemt ontslag

Wijdemeren moet alweer op zoek naar een nieuwe wethouder: Maarten Hoelscher (PvdA/GroenLinks) neemt ontslag en legt vanwege privéomstandigheden zijn werk neer. Hoelscher is daarmee de derde Wijdemeerse wethouder in ruim een jaar tijd die opstapt.

Hoelscher geeft in een brief aan de gemeenteraad aan lang gewikt en gewogen te hebben voordat hij de knoop doorhakte om te stoppen als wethouder.

"Na lang twijfelen, wikken en wegen ben ik tot de slotsom gekomen dat het combineren van de u bekende situatie thuis en mijn werk als wethouder in Wijdemeren niet langer mogelijk is op de wijze die ik voor ogen heb. Het is daarom dat ik besloten heb mijn functie als wethouder per direct neer te leggen", zegt hij.

Burgemeester Crys Larson en de fracties van PvdA en GroenLinks laten weten Hoelschers vertrek te betreuren.

Derde wethouder

Hoelscher is de derde wethouder die deze raadsperiode in Wijdemeren zijn werk neerlegt. Sterker nog: Hoelscher is de opvolger van Stan Poels, die eerder ook al om privéredenen ontslag nam. Eerder deze raadsperiode legde ook Alette Zandbergen (De Lokale Partij) haar werk al neer.

Wethouder Hoelscher had onder meer het sociaal domein in zijn portefeuille en was nauw betrokken bij de uiteindelijk afgeketste komst van een asielzoekerscentrum naar Nederhorst den Berg. De gemeente Wijdemeren kijkt nog hoe zijn portefeuille wordt herverdeeld.