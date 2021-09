Gemeente Wijdemeren staat op omvallen en moet flink op de schop

De gemeente Wijdemeren functioneert al jaren niet goed. Er is geen visie, samenwerken lukt niet en er zijn te veel leidinggevenden. Dat blijkt uit een rapport dat het functioneren van de gemeente in de afgelopen vier jaar onderzocht. Er moet dringend wat veranderen.

Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft de ambtelijke organisatie onderzocht. Hieruit blijkt dat de gemeente 'goed is in iets opstarten, maar minder goed is in iets afmaken'. Zo kwam in veel gesprekken met ambtenaren naar voren

Nadat eind 2017 duidelijk werd dat de gemeente niet zou fuseren met Hilversum was er een hoop teleurstelling onder ambtenaren, zo staat geschreven in het rapport. "Er heeft veel energie gezeten in (het onderzoeken van mogelijkheden tot) ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten. Op sommige plekken in de organisatie waren de voorbereidingen hiervoor al zo ver gevorderd, dat processen en systemen op elkaar waren afgestemd."

Samenwerken lukt niet

Het is er voor Wijdemeren daarna niet beter op geworden. De gemeente maakt geen duidelijke keuze wat voor een gemeente ze wil zijn: voeren ze zelf beleid uit of besteden ze het uit of gaan ze samenwerken met andere gemeenten. Hierdoor mist focus en dat gaat weer ten koste van de effectiviteit. Volgens het onderzoek zie je dat terug zowel in structuur als in functies.