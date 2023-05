Nooit meer vrachtwagens klem onder Larens viaduct: gemeente verdiept rijstroken

In die periode staat ook een van Larens grootste evenementen op de agenda, maar de klus aan de Hilversumseweg zal geen roet in het eten gooien. “Op zondag 25 juni vindt de Sint Jansprocessie plaats. Uiteraard wordt met de organisatie vooraf goed afgestemd, zodat de processie ongehinderd kan plaatsvinden”, deelt de gemeente mee.

Dat is het wel van maandag 19 juni tot en met vrijdag 7 juli. Dan moet het verkeer dat vanuit de richting Hilversum (N525) komt omrijden via de A1. Bij afslag 8 Blaricum/Huizen eraf en dan Laren in via de Naarderstraat. Vanaf de A27 moet het verkeer afslag 34 (Eemnes/Laren) nemen dan de Eemnesserweg pakken.

Tussen dinsdag 30 mei en vrijdag 16 juni is het niet mogelijk Laren uit te rijden. Wie naar Hilversum moet met de auto moet in die drie weken omrijden. Doorgaand verkeer vanuit Laren krijgt het advies om dan via de Naarderstraat en Eemnesserweg te rijden. Laren inrijden is in die eerste fase geen enkel probleem.

De gehele klus duurt volgens de planning van de gemeente zes weken, verdeeld over twee periodes van drie weken. Het verkeer gaat hier zeker hinder van ondervinden, omdat één weghelft van de Hilversumseweg is afgesloten om de rijbaan inderdaad te verdiepen.

Ook niet geheel onbelangrijk: de gemeente pleegt meteen groot onderhoud aan de Hilversumseweg. In het wegdek zitten de nodige gaten. Wethouder Jan van Midden zegt dat er diverse klachten zijn binnengekomen over de staat van de weg. "Automobilisten komen nu echt slalommend binnen. Dat is straks verleden tijd", meldt hij.

Tien centimeter dik asfalt

Tussen de Nieuweweg en zijstraat Rijksweg Oost krijgt het een wegdek een tien centimeter dikke nieuwe asfaltlaag. Deze klus moet in vier nachten af zijn. Wanneer de Hilversumseweg tussen 18.00 en 7.00 uur dicht is, is nu nog niet duidelijk. Het moet wel gebeuren tussen 30 mei en 7 juli.

Daar blijft het niet bij, want de gemeente neemt ook nog wat verkeerskundige maatregelen. Zo komt er net voorbij de bocht komt een nieuwe verkeersdrempel over de hele breedte van de weg. Dit gebeurt bij de bestaande middengeleider ter hoogte van de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat. Deze drempel moet niet alleen de snelheid van het verkeer eruit halen, maar zorgt ook voor de afvoer van regenwater, wat in Laren een groot probleem is.