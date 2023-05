Boer Ayoub proeft 'veldbonenmelk': "Smaakt naar slootwater met ganzenpoep!"

Het voedsel van de toekomst wordt al gemaakt in Noord-Holland. In Enkhuizen ziet Ayoub Louihrani hoe er bij het creëren van nieuwe zaden al rekening wordt gehouden met klimaatverandering. Het zaadveredelingsbedrijf waar hij te gast is maakt zaden voor tomaten, die met minder water en hogere temperaturen toch goed groeien en hun smaak behouden. En de jonge boer mag terug naar de schoolbanken, bij Hogeschool Inholland leert hij hoe de veldboon een rol moet gaan spelen als vervanger van soja.

Ayoub is in West-Friesland, de thuishaven van Seed Valley, dat wereldwijd gezien wordt als de plek voor plantenveredeling- en zaadtechnologie. En deze zaden worden wereldwijd verkocht. Enza Zaden in Enhuizen is een van de tientallen bedrijven binnen Seed Valley, waar Ayoub heeft afgesproken met verdelaar Emiel Dijkstra. Hij is trots op zijn werk: "Als je in de supermarkt bent, dan zie je iets liggen jij gemaakt hebt. ", vertelt Emiel aan Ayoub. "Dat is echt machtig mooi." Miljoen Emiel neemt Ayoub mee naar de kas, waar tomaten worden bestoven. Hier worden meerdere rassen gekruist, om een nieuw tomatenras te kweken. En daar zijn geen bijen voor nodig, maar Marianne Kouwenhoven, die Ayoub laat zien hoe het bestuiven werkt.Eén bestuiving levert tot wel 50 nieuwe tomaten op, tot verbazing van Ayoub: "Ik schiet er een miljoen in, maar dan komt er er maar eentje uit!" Na een onderzoek van een blad van de tomatenstruik in het laboratorium ziet Ayoub dat deze plant ook resistent is tegen bepaalde schimmels.

Expeditie Noord-Holland met boer Ayoub Ayoub is een jonge boer met een enorme passie voor zijn werk. In de serie Expeditie Noord-Holland onderzoekt hij hoe het boerenleven er in de toekomst uitziet in onze provincie. Gaan we ons eten op een andere manier produceren? Ayoub is nieuwsgierig en trekt onze provincie door op zoek naar antwoorden!

Bij de HBO-opleiding Food Commerce & Technology in Amsterdam, ontmoet Ayoub lector Health & Food Feike van der Leij. Samen met zijn studenten kijken ze naar innovatieve methoden om gezond met voedsel om te gaan. "Voedsel-innovatie wil zeggen dat we met studenten bezig zijn om nieuwe producten te ontdekken, zodat we ook het voedselsysteem duurzamer krijgen", legt Feike uit. "Zoals het nu gaat kan het niet langer, dus we moeten gezonde producten die van het land komen, ook gezond tot hun recht laten komen in wat we eten."

De studenten zijn bezig met veldbonen, die in Nederland geteeld worden. Ze experimenteren met deze boon als eiwit-vervanger. Zo wordt er een knoflooksaus van gemaakt, of worden de bonen gedroogd vermalen tot meel, dat gebruikt wordt als ingrediënt voor boord. Ayoub is verbaasd als het brood eigenlijk gewoon smaakt als allerdaags brood. "Dat is ook onze missie", zegt student Stan Smit. "We proberen het zoveel mogelijk te laten lijken op normaal brood, zodat mensen dit ook graag eten." Nu is het nog normaal om soja uit het buitenland te importeren, om te gebruiken als eiwit-vervanger. Maar als Nederlandse veldboon dit zou kunnen vervangen, zou dat volgens de studenten veel duurzamer zijn.

Alles smaakt Ayoub goed, tot hij bij de veldboon als vervanger van melk aankomt. Het product is nog overduidelijk in ontwikkeling, iets waar hij proefondervindelijk achter komt. "Eigenlijk smaakt het als slootwater gemengd met ganzenpoep", is Ayoubs ongezouten mening. Sowieso is Ayoub, die juist veel ervaring als melkveehouder heeft, wat kritisch over dit soort vervangers van melk. Lector Feike zegt dat het hier gaat om een tussenproduct, waar nog aan gewerkt wordt. Maar hij vind ook dat dit soort producten wel heel belangrijk zijn voor de toekomst: "We hoeven niet helemaal zonder koeien of varkens, maar een beetje minder zal voor de aarde wel helpen, denk ik." Voor Ayoub is dit 'melk-experiment' met veldbonen duidelijk: "Als vervanger voor sojabonen, vind ik het perfect! Maar als vervanger van koeienmelk, komt het niet in de buurt..."