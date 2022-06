In Expeditie Noord-Holland onderzoeken we belangrijke thema's binnen onze provincie, zoals woningnood, klimaat of bereikbaarheid. We zien met welke opgaven en uitdagingen burgers, gemeenten en de provincie worden geconfronteerd. Met welke oplossingen komen ze en hoe ziet Noord-Holland er in de toekomst eigenlijk uit? Presentator Koen Bugter gaat op expeditie!