Vishandel als dekmantel: opnieuw zware criminaliteit ondekt aan Vennepse Pesetaweg

Opnieuw blijkt een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep het decor te zijn geweest van omvangrijke criminele operatie. De criminelen gebruikten een vishandel als dekmantel voor hun illegale praktijken. De burgemeester heeft besloten dat het pand het komende half jaar verboden terrein is.

Diepvries met vis - AdobeStock (foto ter illustratie)

Het pand kwam in beeld nadat Interpol de Nederlandse politie in september had verzocht een vrachttransport uit Italië in de gaten te houden. Interpol vermoedde dat er met de vrachtwagen met Litouws kenteken PMK-glycidezuur werd gesmokkeld.

PMK PMK-glycidezuur is een belangrijke grondstof voor mdma, dat weer wordt gebruikt voor de productie van xtc. Omdat het niet voor legale zaken wordt gebruikt, en altijd voor de productie van harddrugs, is het bij wet verboden.

Nadat de Noord-Hollandse politie de zaak had overgenomen, ontdekte de recherche in november dat de lading vanuit Nieuw-Vennep werd teruggebracht naar Hillegom. Daarop werd in overleg met de Italiaanse autoriteiten besloten in te grijpen. Ketamine en xtc In het pand aan de Hillegomse Prins Bernhardstraat werd op 18 november 760 kilo PMK gevonden, maar ook informatie die leidde naar een vishandel aan de Vennepse Pesetaweg. Daar werd op eerder dit jaar, op 23 februari, een inval gedaan en nog eens 150 kilo PMK aangetroffen, maar ook 7.500 xtc-pillen en veel ketamine. De 35-jarige eigenaar van de vishandel werd daarop aangehouden, net als twee illegaal in Nederland verblijvende Chinezen. Later bleek dat er ten tijde van de inval in Spanje uit naam van het bedrijf een pallet 'met zes bakken' werd afgeleverd. Daarin zat 'wit ijs', maar ook 35 kilo wiet. Verboden terrein De burgemeester vindt dat er voldoende aanwijzingen zijn voor drugshandel en heeft daarom besloten het bedrijfspand voor zes maanden te sluiten. Dat mag overigens al als er meer dan vijf gram harddrugs wordt gevonden. De eigenaar, een Purmerender, zit nog vast.

Eerder deze week maakte de FIOD bekend dat een ander Venneps pand ook werd gebruikt door criminelen. Ook dat pand staat aan de Pesetaweg, en zou voor de buitenwereld een Chinees logistiek dienstverlener zijn. De FIOD deed daar op 21 april een inval waarbij cash, een wapen, drugs en auto's met verborgen ruimtes werd gevonden. Bankgebouw De FIOD vermoedt dat het pand werd gebruikt als bankgebouw van de onderwereld. Criminelen waren er kind aan huis om hun geld te 'storten' of 'op te nemen'. Geregeld zou contant drugsgeld vanuit Nieuw-Vennep over de weg naar Boedapest zijn gebracht, waar het op rekeningen werd gestort en overgemaakt rekeningen in China en Hongkong.

Lees ook Haarlemmermeer Venneps bedrijfspand door onderwereld gebruikt als bankgebouw: geld hele wereld over