Liveblog: knotsgekke speelronde tweede divisie, VOC wint eerste kampioensduel

Dylan Groenewegen heeft de semiklassieker Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De wielrenner uit Amsterdam wint de wielerkoers voor de vijfde keer in zijn carrière. De 29-jarige sprinter was na 175,8 kilometer van de buitencategorie in de massasprint. Het parcours in Gelderland bestond uit vijf omlopen van zo'n 35 kilometer. Daarin zaten de Grebbeberg en het Paardeveld verwerkt. In de sprint gaf hij De Kleijn en Welsford het nakijken.