De trossen kunnen los: na zeiknatte lente tijd om het water op te gaan

De telefoon van eigenaar Erik Verbeek staat roodgloeiend. Hij is druk bezig met het verwerken van de laatste reserveringen. Aan de andere kant van de lijn hoor je Nederlanders, Duitsers en Fransen. Allemaal willen ze naar het park om te kunnen genieten van de Westeinderplassen. Of dat nou met hun eigen sloep, kano of op een supboard is.

Hij moet 'nee' verkopen: het hele terrein staat vol. Er is enkel nog plek in de glampingtenten, maar die zijn nog niet ingericht. Al de regen van de afgelopen weken gooide roet in het eten. Naast alle toeristen is ook de zon een welkome gast, want het seizoen liep tot nu toe in het water.

Het ruime sop

Vogels en kabbelend water. Verder hoor je op het campingterrein weinig. Ondanks dat het park is volgeboekt, zie je amper gasten. Bijna iedereen heeft de trossen los gegooid en is op de plas te vinden. Linda en Willem niet, zij genieten in hun hemdje bij hun tent.