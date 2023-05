Dit weekend kans op 22 graden, als de wolken tenminste wegblijven

"Er zijn nog een paar plukjes sluierwolken, maar niet veel meer dan dat", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "En dat blijft vanmiddag zo." Waar de temperatuur gisteren bleef steken op 15 graden, was het nu rond 12.00 uur al 16 graden. "Daar komt nog heel wat stijging bij. Dus later in de middag komen we toch wel rond de 19 graden uit." Lekker weer dus om een terrasje te pakken. De wind kan aan zee en het IJsselmeer wel toenemen.

Zaterdag en zondag

"Morgen begint ook met veel zon", zegt Visser. "In de middag komt er geleidelijk meer bewolking. Voor een deel sluierbewolking. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op 19 tot 20 graden." Vlakbij het water kan de temperatuur wat lager zijn. "De windsterkte wordt wel wat meer", gaat de weerman verder. "In de middag en avond matig, wel vrij krachtig boven open gebieden en langs de kust en op het IJssel- en Markermeer windkracht 5 tot 6."

Zondag wordt het ook nog lekker weer. De zon schijnt, maar volgens Visser zijn er ook wat wolkenvelden te verwachten. "Als er iets te veel bewolking is, gaat de temperatuur niet nog verder omhoog. Is er wat meer zon, dan kan het 22 graden worden."

Temperatuur weer lager

Volgende week wordt het wel weer een stukje minder. "Maandag is een beetje een twijfelgeval, daarna zien we de temperatuur gedurende een aantal dagen weer wat teruglopen", voorspelt Visser. Hij denkt niet dat het echt koel wordt. "Zo'n 16, 17 graden en aan het einde van de week zal de temperatuur weer stijgen."

Op maandag en dinsdag is er wel een kleine kans op regen, maar de rest van de week blijft het volgens de weerman droog en zonnig.